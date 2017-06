Kim Flakstad, innsatsleder i politiet. Foto: Lars Navestad / NRK

– Det blei tidlig klart at beboeren i huset var kommet seg ut. Men det var en tid fare for spredning. Brannvesenet hadde kontroll, men vi bestemte oss likevel for å evakuere nabohusene, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Den første meldingen om husbrannen på Friheim kom klokka 23.05. Et kvarter senere opplyste brannvesenet at boligen var overtent.

Fikk ikke komme tilbake før klokka 03

Til sammen måtte tolv personer og én hund forlate husene rundt. Øvrige naboer ble bedt om å lukke vinduene for å holde røyken ute.

– Røyken er litt skummel. Boligene som ligger i vindretningen er evakuert, forklarte innsatsleder på stedet, Kim Flakstad.

Boligen som begynte å brenne, er totalskadd. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent. Klokka 03 hadde både folk og dyr i nabohusene fått flytte hjem igjen.

Klokka 06 holdt brannvesenet fremdeles vakt ved huset.

– Den midtre delen er totalt utbrent, sier Jostein Rasmussen i brannvesenet, som ikke kan si noe om hvor – eller hvorfor – brannen startet.

– Vi blir her inntil det har gått seks timer, og passer på, slik at ikke huset re-tenner.

Naboer hjalp til med slokking

Han var blant de første som kom fram natt til tirsdag. Da var noen av naboene allerede i gang med slokking.

– De fleste sov jo, men noen var våkne og hjalp med husbrannslanger og det de hadde. Da vi kom, fikk vi dem bort på grunn av den store røykmengden, sier Rasmussen.

Ifølge politiet er to av hjelperne brakt til legevakt for sjekk.

Politiet har gjort et kort avhør av personen som bodde i huset som begynte å brenne, og skal snakke mer med ham i løpet av dagen.