116 ansatte i Sør-Vest politidistrikt tas ut i streik

Det er varslet om uttak av 116 ansatte i Sør-Vest politidistrikt fra mandag 27. mai.

Akademikerne og Unio har gått ut i streik. Universiteter, høgskoler og regjeringsapparat blir rammet.

Også politiet.

Modolf Haraldseid er avdelingsdirektør for stabsenheten HR og HMS ved Sør-Vest politidistrikt. Han sier dette ikke vil påvirke driften betydelig.

– Det er likevel en del nøkkelpersonell og ansatte i små enheter som tas ut i streik og som medfører at driften påvirkes, sier han.

Haraldseid sier det ikke skal være behov for å søke om dispensasjoner for noen av de ansatte for å kunne ivareta en forsvarlig drift som ivaretar liv og helse.

– Men situasjonen vurderes løpende, og vi har opprettet nødvendig kontakt med lokal streikekomite, sier han.