11 bøter ved Jåtten skole

Politiet har skrevet ut 11 forenklede forelegg etter en kontroll ved Jåtten skole i Stavanger. Høyeste hastighet ble målt til 53 km/t i 40-sone. To personer ble også anmeldte for henholdsvis kjøring uten gyldig førerkort og for kjøring i påvirket tilstand.