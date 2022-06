– Det var ikke noe påfallende med kjøringen hans, forteller politibetjent i Utrykningspolitiet, Jon Kraft.

Han fikk en litt spesiell dag på jobben. For allerede ved halv ti-tiden torsdag formiddag ble politiet gjort oppmerksom på at det kjørte en «veldig ung» sjåfør rundt på Jæren.

Observasjonen ble gjort i Klepp kommune. Da hadde 11-åringen allerede kjørt en god stund.

Litt senere fikk politiet et nytt tips om den unge sjåføren. Denne gangen gikk tipset på at «bilen kjørte vinglete».

– Vi fikk et par meldinger om en veldig ung gutt bak rattet. Jeg startet å patruljere i området, og plutselig havnet jeg bak ham, sier Kraft.

– Ikke noe påfallende med kjøringen

Politibetjenten forteller at det så litt merkelig ut med en såpass ung gutt bak rattet. Selv om han hadde tatt med seg hodeputen hjemmefra for å kunne se over rattet på bilen.

– Men det var ikke noe påfallende med kjøringen hans på det korte strekket jeg lå bak.

Kraft fikk relativt raskt stoppet 11-åringen bak rattet. Den strabasiøse ferden endte på Nærbø, litt lenger sør enn der han først ble sett.

– Han hadde nok vært ute en god stund da, men han var ikke på vei hjem når jeg stoppet han.

– Hvordan reagerte han da han ble stoppet?

– Han ble veldig lei seg, og skjønte at dette ikke var veldig lurt.

Tyvlånt bil

Det viste seg at bilen var tyvlånt hjemmefra.

– Det er definitivt den yngste sjåføren jeg har stoppet. Han hadde ikke de kroppslige forutsetningene til å kjøre en bil, så dette er helt klart farlig. Det er et under at det har gått bra, mener Kraft.

Nå har politiet opprettet sak for kjøring uten gyldig førerkort. Men den forteller Kraft at vil bli henlagt grunnet sjåførens alder.

Og hvis du lurer på hvordan 11-åringen kom seg hjem? Da fikk han skyss av politiet.