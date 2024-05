11-åring fikk mobilen inndratt i voldtektssak

Ei 11 år gammel jente som hadde bilde av hendelsen der tre menn er siktet for grov voldtekt, har fått mobilen sin inndratt av politiet. Det skriver Stavanger Aftenblad.

Politiadvokat Cathrine Monsen sier til avisa at hun ikke kan si noe om 11-åringen har tatt bildet selv eller om det er spredt fra noen andre.

Det var i begynnelsen av mars at to 13 år gamle jenter ble voldtatt i en skolegård i Stavanger. Tre gutter mellom 16 og 18 år er siktet for grov voldtekt.