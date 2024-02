104 ordførere protesterer mot å gi fra seg inntekter

Ordfører i Hjelmeland kommune, Anita Husøy Riskedal fra Senterpartiet, har tatt initiativet til et opprop som 104 ordførere har skrevet under på, hvor de protesterer mot å gi fra seg kraftinntekter til andre kommuner, skriver Strandbuen.

Regjeringen jobber med et forslag for å jevne ut forskjellene i inntekter mellom kommunene. Et utvalg har foreslått at kraftkommuner skal gi fra seg ti prosent av eiendomsskatt på kraftanlegg og ti prosent av inntekter fra konsesjonskraft.

– De fleste kraftkommunene er skattesvake kommuner. Det er ikke rett at vi skal miste insentivet for å si ja til å gi fra oss natur, sier Husøy Riskedal.

Over hundre andre kommuner er med i et kommuneopprør for å jevne ut inntektene til kommunene.

Oppropet er levert til kommunalminister Erling Sande.