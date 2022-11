100 m² stort tak blåste av bygg

Politiet opplyser at taket som har blåst av næringsbygget i Heiamyrå på Forus øst i Stavanger kommune er omtrent 100 kvadratmeter stort. Hendelsen skjedde i tolvtiden, og taket har skadet fire biler, et gjerde og deler av et nabobygg.

Innsatsleder Rune Tønnessen i Rogaland Brann og redning sier de bruker en gravemaskin for å holde ned nedblåste taket på plass, slik at det ikke tar av igjen. Vinden har delt taket i to.

Det blåser godt i Stavanger-området i dag med vindkast på 25 m/s.