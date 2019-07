10 000 ekstra togseter til Gladmat

Vy set opp 10 000 ekstra togseter i samband med Gladmat. På laurdag køyrer dei med doble togsett frå om føremiddagen og til midnatt. Kommunikasjonssjef i VJ Tog sør, Dag Brekkan, seier at ved store arrangement er toget best for å frakte mange.