– Ikkje bra, seier Trond Atle Bjelland, leiar for trafikk og sjø ved Stavanger politistasjon om tala frå Trygg Trafikk.

Teljinga er gjort av politiet for Trygg Trafikk og forsikringsselskapet If. Det er gjort 2090 registreringar av barn i alderen opp til ni år i heile Norge.

Kvart tredje barn mellom eitt og fire år sit framover, sjølv om anbefalinga er bakover til dei er fire. I ei pressemelding kallar Trygg Trafikk tala «skumle».

– Folk er ikkje så flinke til å sikre ungane som vi hadde trudd, seier Bjelland.

Visste ikkje om anbefaling

Utanfor ein open barnehage i Stavanger er Irene Schmidt einig i det.

Guten Einar er halvanna år. Han sit bakover. Det har også dei tre eldre syskena gjort. Til dei var fire år gamle.

– Studiar og testar viser at dei sit tryggast bakover i ei ulukke, forklarer Schmidt om kvifor.

Ho trur det må bli snakka meir om.

– Det kan vere folk ikkje veit at det ikkje er trygt å sitte framover, seier ho.

– Ein smell kan skje når som helst, om ungen er fire eller fem eller eitt år, seier Irene Shcmidt. Ho og Norhild Caroline Valvik utanfor ein open barnehage i Stavanger. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Også Norhild Caroline Valvik skal innom barnehagen. Ho kjem til fots, men i bilen har ho bakovervendt sete til jenta på halvanna.

Nordhild Caroline Valvik har kjøpt eit sete jenta hennar kan sitte bakover i til ho er fire år, sjølv om ho skulle bli lang. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Det skal ho halde fram med. Men det er fordi Valvik har fått råd frå vener og kjente.

– Eg visste ikkje at det var ein nasjonal anbefaling. Kanskje det burde ha vore meir informasjon, seier ho.

Lågare risiko bakover

Ifølgje Trygg Trafikk blir det gjort kartleggingar av sikring av barn i bil kvart anna år. Dei synest ikkje det blir betre fort nok.

– Eit barn som sit bakover har fem gonger lågare risiko for alvorleg skade og død enn ein i eit framovervendt sete. Det er synd at ikkje fleire foreldre er opptatte av å sikre barna godt nok, seier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.

Nokon seier at ungane er for lange til å sitte bakovervende. Men ifølgje Steen finst fleire barneseter, og alle har ei anbefaling om maksimal høgde og maksimal vekt.

For å få ro i bilen

Bjelland i politiet trur også det handlar om kunnskap.

– Hovudet er tungt. I ei ulukke kan det bli store skader på barn viss dei blir snudde for tidleg, seier han.

Også haldningar speler inn, meiner han. Politiet har merka seg at foreldre ikkje er like nøye med å sikre ungane i bilen på vegar med lågare fartsgrense.

Trond Atle Bjelland i politiet i Stavanger. I kartlegginga kom det også fram at det er 4 prosent som berre sit på bilpute, i vanlege bilbelte eller er usikra. I Trøndelag og Møre og Romsdal er det fire av ti som sit framovervendt, fleire enn landssnittet. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Eg trur også det for å få ro i bilen at dei snur ungane litt for tidleg, seier han, og meiner alle som veit, bør dele med andre.

– Viss nokon ser folk som ikkje sikrar ungane sine skikkeleg, kan ein faktisk seie frå at det må bli gjort på ein annan måte, legg han til.