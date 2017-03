Statoil-utslipp glemt av politiet

Utslippene fra Njord-plattformen, som varte i en periode over syv år, førte til at det ble sluppet ut 3.245 tonn kjemikalier. Nå er saken foreldet og blir henlagt, fordi politiet glemte å følge opp etter at de siktet Statoil. Det skriver Teknisk Ukeblad. Rogalands statsadvokatembeter har levert et skriv med kraftig kritikk av Møre og Romsdal politidistrikt.