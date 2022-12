Fjerde runde spilles 12. mars

Fjerde runde i norgesmesterskapet i fotball 2022 spilles 12. mars neste år. Det er allerede klart at Viking har hjemmekamp mot Rosenborg, Brann tar imot Haugesund og Stabæk tar imot Bryne. Det blir to cupfinaler i 2023, både for 22-sesongen og for 23-sesongen.