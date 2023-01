Filip August Bendi fra Sandnes til Bocuse d'Or

34 år gamle Filip August Bendi fra Sandnes ble kåret til årets kokk i 2021. Etter kvalifisering i fjor er han klar for verdensfinalen i Bocuse d'Or i Lyon i Frankrike i helgen, skriver NTB.

Laget setter kursen mot Frankrike i dag, og på søndag klokken 8 er det duket for konkurranser.

– Jeg føler meg veldig bra nå. Man må jo tro på gull for å ta det, så jeg tror på gull. Det hjelper mye at vi har gode tilbakemeldinger og et kjempesterkt team, sier Bendi.