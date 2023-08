Fikk veiledning om riktig sikring av barn i kontroll

Tirsdag har vegvesenet hatt kontroll ved Sunde, Kvernevik og Mariero i Stavanger. Fokusområdet var bilbelte og lette kjøretøy.

Ved en barnehage ble 16 kjøretøy kontrollert. Syv førere fikk veiledning om riktig sikring av barn. Halvparten av førerne fikk også veiledning om tilstrekkelig stramming av beltrer, rette ut krøll og vridninger på belte og belteføring.

– Det vi hører fra førere er at det har kanskje gått litt fort når barnet har satt seg inn, men at på langtur er de mer påpasselig med stramming av belte. Det er like viktig med riktig sikring samme hvor lang bilturen er, skriver vegvesenet i en pressemelding.

To førere og fire passasjerer fikk et beltegebyr på 1500 kroner.