Felix Ørn-Kristoff til Belgia

Alexander Kristoffs bror, Felix Ørn-Kristoff (17), har signert for det belgiske sykkellaget Intermarché-Wanty.

Det melder laget på sitt nettsted.

17-åringen signerer en kontrakt ut 2027-sesongen. Laget skriver at Ørn-Kristoff er tiltenkt en plass på verdenstouren fra 2026.

Han følger i fotsporene til halvbror Alexander Kristoff, som syklet for laget i 2022.

Sven Erik Bystrøm og Odd Christian Eiking har også tidligere representert det belgiske laget.

Ørn-Kristoff imponerte mange da han tok bronsemedalje i fjorårets junior-VM som førsteårs junior.

Til Intermarchés nettsted forteller hovedpersonen selv at han er fornøyd med å skrive under for laget.

(NTB)