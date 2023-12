- Ikkje teikn til at eigedomsskatten forsvinn i 2025, seier Ap-topp

Det borgarlege fleirtalet i Stavanger har lova å fjerna eigedomsskatten i løpet av denne fireårs-perioden. I budsjettet for neste år, så fjernar partia ein del av skatten. Men det står ingen ting i om kva som skal skje dei neste åra, seier gruppeleiar for Ap, Dag Mossige:

Leif Arne Moi Nilsen, gruppeleiar for Frp, seier at dei er garantisten for at eigedomsskatten for privatpersonar er vekke i løpet av 2025.



– Viss ikkje blir det ikkje noko nytt budsjettfleirtal med dei andre borgarelege partia, seier han.