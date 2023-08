- Eg burde sikkert ha meldt meg inhabil

Tidlegare minister i den borgarlege regjeringa, Frp-politikar Solveig Horne, eigde aksjar i oljeselskapet DNO, samtundes som regjeringa tilbaud leitelisensar til selskapet, skriv VG. Sjølv hugsar ikkje Horne om ho deltok i møter i regjeringa om saka. Ho seier at verdien på aksjane var om lag 30.000 kroner, og at det var så lite pengar at ho aldri vurderte om ho kunne vera inhabil.