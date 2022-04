Slik blir påsken på NRK

Dette er påskens krimserier

Komplekse saker skal løses også i år. Du kan finne fem ulike krimserier i NRK TV i påsken.

Siste kapittel

Susan Ryeland (t.v.) starter sin egen etterforskning i krimserien «Siste kapittel». Foto: NICK WALL / Eleventh Hour Films / Sony Pictures Television

Susan Ryeland er redaktør for den anerkjente forfatteren Alan Conway. Han er kjent for sine populære romaner om detektiven Atticus Pünd, men også for å være en mann det er vanskelig å samarbeide med. Fansen venter spent på Conways siste roman, men når Susan reiser til han for å hente de siste kapitlene, oppdager hun at forfatteren er død.

Susan starter så sin egen etterforskning. I arbeidet finner hun ut at romanen kan være basert på sanne historier, og at innholdet kan ha fått noen til å drepe Conway.

NRK TV: Se alle episodene nå

NRK1: Fra lørdag 9. april kl. 21.20

Showtrial

Cleo Roberts blir dratt inn i en vanskelig sak i «Showtrial». Foto: © World Productions Limited 2021 All Rights Reserved. Licensed by ITV Studios Ltd.

Talitha Campbell, datter av en velstående eiendomsutvikler, er siktet for drapet på medstudenten Hannah Ellis. Rettssaken som følger plasserer offeret, den siktede og deres familier i en mediestorm. Inn i denne stormen kommer Cleo Roberts, en tidligere høytflygende advokat, som skal forsvare den hovedmistenkte.

NRK TV: Se alle episodene nå

NRK1: Fra mandag 11. april kl. 21.15

Nattdjevelen

Kriminaldetektiv Colin Sutton (t.h.) prøver å løse mysteriet om «Nattdjevelen». Foto: © Buffalo Pictures & All3Media International

I denne britiske krimserien er handlingen lagt til den engelske hovedstaden.

En notorisk serieovergriper har terrorisert London i 11 år. Kriminaldetektiv Colin Sutton skal granske hvordan politiet har håndtert saken. Klarer teamet endelig å fange «Nattdjevelen»?

NRK TV: Se alle episodene nå

NRK1: Fra onsdag 13. april kl. 21.15

Shetland (sesong 5)

«Shetland» er kåret til beste dramaserie i Storbritannia. Foto: © ITV Studios Limited 2020 All rights reserved

En kritikerrost serie basert på bøkene til Ann Cleeves. Vi følger etterforsker Jimmy Perez og hans kolleger når de løser kriminalsaker på Shetland. Serien er kåret til beste dramaserie i Storbritannia.

I den femte sesongen blir Perez koblet på en sak hvor en øyboer blir skutt ved sitt eget hjem. Perez drar fra sin mors begravelse for å lede etterforskningen.

NRK TV: Se alle episodene nå

NRK1: Fra fredag 15. april kl. 21.15

Vera (sesong 11)

Vera løser nye mysterier i den 11. sesongen av krimserien med samme navn. Foto: © ITV Studios Limited 2021 All rights reserved

Vera og hennes betrodde assistent står overfor en rekke fengslende mordmysterier i Northumberland.

I disse nye episodene blir Vera blant annet dratt inn i et tragisk mysterium i forbindelse med en rettssak. En mann blir slått i hjel ved et minnesmerke dagen før han skal vitne i retten. Men har drapet sammenheng med rettssaken?

NRK TV: Se alle episodene nå

NRK1: Fra søndag 17. april kl. 21.00

Underholdning for de minste

Superkrim

Aksel Lund Svindal, Live Nelvik, Rima Iraki, Victor Sotberg og Kåre Magnus Bergh er med i årets «Superkrim». Foto: Geir Evensen / NRK

Krimgåter skal løses når NRK Super inviterer til «Superkrim» fra og med 9. april i NRK TV, NRK Super og på NRK1. Seerne kan gjette på mistenkte og løse mysteriene hver dag i hele påsken. Bli med når Emil Gukild i Sporten stjeler ideer fra Selma Ibrahim og BlimE for å lage sin egen kampanje; KomA! Selma er ikke interessert i konkurranse fra noen. Og hva skjer når Christian Strand vil effektivisere driften av NRK og lager en robot av Victor Sotberg som kan overta mange av jobbene?

Medvirkende i «Superkrim»: Rima Iraki, Victor Sotberg, Ole Rolfsrud, Christopher Robin Omdahl, Selma Ibrahim, Sandeep Singh, Aksel Lund Svindal, Bård Tufte Johansen, Live Nelvik, Dan Børge Akerø, Christian Strand og Nathan Kahungu m.fl.

Fantus og dyra

Fantus blir bedre kjent med dyrene i denne serien. Foto: NRK

«Fantus og dyra» er korte fortellinger for de minste der Fantus møter dyr som leker, spiser og bæsjer i sine naturlige omgivelser.

5 ting som ikke er sant!

Newton knuser myter i «5 ting som ikke er sant!» Foto: NRK

Før i tiden trodde og gjorde folk mye rart. Det oppsto dumme teorier som de formidlet og kanskje også skremte barna sine med. I dag vet vi, på bakgrunn av vitenskapen, at mye av dette bare er tull. Men likevel fortsetter foreldre å fortelle barna sine dumme ting. For er det egentlig farlig å bade etter å ha spist? Newton presenterer topp 5 ting som foreldre sier, men som bare er oppspinn!

Løs påskens nøtter

Øystein Bache og Rune Gokstad er klare for en ny runde med «Påskenøtter». Foto: Ole Kaland / NRK

Det blir ingen påske uten å bruke de små grå. Øystein Bache og Rune Gokstad er selvfølgelig klare med en ny runde med Påskenøtter.

Spennende innhold i NRK Radio

I appen NRK Radio kan du lytte til alle NRKs radiokanaler og podkaster når det måtte passe deg. Det er også en rekke spennende premierer i forkant og i løpet av påskedagene.

Finn ut hvor vi skal reise i «Påskelabyrinten». Foto: NRK Bli med og jakt på sannheten i «Mysterier fra Norge». Foto: NRK «Skygger» er en ny podkastserie under «Mørke fortellinger». Foto: NRK

For 35. gang skal lytterne våre finne ut av hvor vi skal reise. Det blir en ny runde med Påskelabyrinten på NRK P1, NRK P1+ og NRK1 fra mandag 11. april kl. 10.05. Viggo Valle skal selvfølgelig lede programmet.

I den nye podkastserien Mysterier fra Norge jakter vi på sannheten og får høre om mysterier fra hele landet. Stemmer historien om bjørnen som spiste mennesker levende på Nordmøre? Har det virkelig landa en UFO på Espevær? Og hvem var byheksa som terroriserte Kristiansund på 80-tallet? Dette er bare noen av mysteriene du får høre om i denne podkastserien.

Fredag 8. april er det premiere på en ny sesong av Mørke fortellinger, spennende fiksjonsserier på lyd fra NRK. Den nye serien har fått navnet «Skygger». Podkasten handler om menneskets mørke kjerne og om hva som skjer når denne ondskapen tvinges til overflaten. Hver episode er en egen fortelling.

Påskens livssynsinnhold

Gudstjenestene i påsken sendes fra Salhus kirke i Bergen. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Det sendes gudstjenester på NRK1 og NRK P1 palmesøndag, langfredag og 1. påskedag kl. 11.00. Salmer i påsken sendes palmesøndag på NRK2 kl. 10.30, langfredag på NRK1 fra kl. 11.50 og 1. påskedag på NRK2 fra kl. 10.00.

Livssynsdokumentaren Hvem skrev Bibelen? sendes på NRK2 skjærtorsdag kl. 22.55. Dokumentaren Katedralbyggerne sendes på NRK2 påskeaften kl. 18.55, etterfulgt av Midtnattsmesse fra Roma kl. 19.25 på samme kanal. Alt sendes også i NRK TV.

Pål Plassen og Even Nielsen byr på menneskemøter, spennende historier og god musikk gjennom helligdagene. Påske med Pål og Even vil bære preg av nyhetsbildet, trafikkoppdateringer og hva påskebudskapet handler om. Sendes på NRK P1 skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag fra kl. 12.03.

Salig blanding med Ove Gundersen og Kjersti Anderdal Bakken sendes skjærtorsdag og 2. påskedag fra kl. 11.03 på NRK P1.

Med forbehold om endringer i sendedato og tidspunkt.

Dette er en sak laget av markeds- og kommunikasjonsavdelingen i NRK for å informere om NRKs tilbud til publikum. Dette er ikke en redaksjonell sak skrevet av NRKs journalister.