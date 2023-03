Dette er påskens krimserier

Nye mysterier skal løses. Du vil finne fire ulike krimserier i NRK TV denne påsken. Se de når du vil fra og med fredag 31. mars.

Hendelser ved vann

«Hendelser ved vann» fikk strålende anmeldelser da den hadde premiere i Sverige i januar. I påsken skal den sendes på NRK. Foto: Joe Maples / Apple Tree

«Hendelser ved vann» er en svensk dramaserie basert på Kerstin Ekmans prisbelønte og internasjonalt suksessrike roman med samme navn.

En midtsommerkveld i 1973 er Annie og datteren Mia på vei til det isolerte Stjärnberg-kollektivet for å starte et nytt liv med kjæresten Dan. På veien finner Annie og Mia to turister i et telt, brutalt knivstukket i hjel gjennom teltduken.

Drapene forblir uløst, og nesten 20 år senere kaster teltdrapene fortsatt lange skygger over Svartvattnets innbyggere. Hva skjedde egentlig i den lille bygda midtsommerkvelden i 1973?

«Hendelser ved vann» ble svært godt mottatt av både seere og kritikere da den hadde premiere i Sverige i januar. Aftonbladets anmelder beskrev serien som «spennende, trist og helt fantastisk» og ga den 5 av 5 stjerner.

NRK1: Fra tirsdag 4. april kl. 21.10

NRK TV: Fra fredag 31. mars

Nedgravde hemmeligheter (sesong 5)

Etterforsker Sunny Khan er tilbake i en ny sesong av den populære krimserien «Nedgravde hemmeligheter». Denne gangen med en ny sjef, Jessica James. Foto: Mainstreet Production

I denne sesongen av den kritikerroste krimserien har Sunny fått en ny sjef, Jessica. Hans tidligere overhode Cassie ble drept i en trafikkulykke i slutten av forrige sesong.

Når et avkuttet ben blir funnet i et nyrenovert hus blir Sunny og Jessica satt på saken. Forvirrende spørsmål dukker opp når det ser ut som et drap som kan dateres tilbake til 1930-tallet. Klarer de å finne ut av hva som har skjedd?

NRK1: Fra fredag 7. april kl. 21.40

NRK TV: Fra fredag 31. mars

Shetland (sesong 6)

Jimmy Perez er tilbake i en ny sesong av Shetland. Foto: BBC

Ny sesong av den kritikerroste serien basert på bøkene til Ann Cleeves. Vi følger etterforsker Jimmy Perez og hans kolleger når de løser kriminalsaker på Shetland.

I den sjette sesongen etterforsker Perez den mystiske forsvinningen til en sårbar ung mann, fra en nyinnflyttet familie på Shetland. Har det familien flyktet fra kommet tilbake for å hjemsøke dem?

NRK1: Fra lørdag 1. april kl. 21.20

NRK TV: Fra fredag 31. mars

Vera (sesong 12)

Den folkekjære detektiven Vera er tilbake med en ny sesong i påsken. Foto: ITV Studios

Vera og hennes betrodde assistent står overfor en rekke fengslende mordmysterier i Northumberland.

I de nye episodene blir blant annet Vera kalt ut til et åsted hvor en kommunal kontrollør er funnet fastbundet til en seilbåt ute ved et fyr.

NRK TV: Fra fredag 31. mars

NRK1: Én episode mandag 10. april kl. 21.10

Påskegåter og annet moro

Superkrim

Selma Ibrahim, Aksel Lund Svindal, Else Kåss Furuseth, Johan Golden, Stian Thorbjørnsen og Arian Engebø er blant profilene du får se i «Superkrim». Foto: Geir Evensen / NRK

Det blir spenning og latter for hele familien med «Superkrim» gjennom hele påsken. I første episode presses Aksel Lund Svindal til å produsere strøm for NRK under en strømkrise i stedet for å være programleder for Mesternes mester, og da begynner virkelig intrigene.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen blir overraskende nok Kork-dirigent i episoden «Orkester i flammer». Stian vil gjøre Kringkastingsorkestret mer folkelig og populært, noe som skaper frustrasjon og sjalusi hos den tidligere dirigenten Arild Erikstad. Han har nå blitt satt til å spille triangel.

I episoden «Terningkastet» går alt galt for Birger Vestmo når Selma, som har bakterie- og virusfobi, ikke vil være gjesteprogramleder i Filmpolitiet for kaste terningen til Birger. Hun synes terningen hans er skitten og ekkel, og ikke nok med det: Leo Ajkic avslører Birger som en juksemaker. Hvem snakker sant? Har du et øye for detaljer, så kan du være med å løse krimgåtene selv før du ser løsningen.

«Superkrim» består av ti episoder.

Påskenøtter

I år kan du løse påskenøttene digitalt ved å skanne en QR-kode på skjermen, eller ved å gå inn på nrk.no/påskenøtter. Foto: NRK

Siden første sending i 1984 har «Påskenøtter» vært et fast innslag på NRK i påskeuken. Åtte kvelder på rad byr Rune Gokstad og Øystein Bache på underholdende hjernetrim av varierende vanskelighetsgrad for hele familien.

I år kan seerne også løse oppgavene på nett og mobil ved å skanne en QR-kode som dukker opp på skjermen, eller gå inn på nrk.no/påskenøtter. Der kan du fylle ut diagrammene og sende inn svaret så lett som bare det. Det er fortsatt mulig å delta i trekningen av en DAB-radio ved å sende inn løsningen på SMS.

Påskelabyrinten

Også i år kan du både se og høre på Viggo Valle i «Påskelabyrinten». Foto: NRK

Årets «Påskelabyrinten» bygger på samme lest som de 35 foregående år. Kjente personer stiller som bidragsytere, blant dem to statsråder. Som vanlig stiller utenrikskorrespondentene opp som rettledere for villfarne skattejegere. I tillegg blir det tradisjonen tro gammeldans-rap med Karis-Pers polska.

I år som i fjor sendes «Påskelabyrinten» både på NRK1, i NRK TV og på radiokanalene NRK P1 og NRK P1+. Programmet er landets eldste med samme programleder, folkekjære Viggo Valle.

Eides språksjov

Se på en egen påskespesial av «Eides språksjov» skjærtorsdag. Frode Alnæs dukker opp i sendingen. Foto: Tore Zakariassen / NRK

I årets første episode av «Eides språksjov» blir ordet «påske» brutalt illustrert. Det blir dessuten både signatursvindel og improvisasjon. Og en av de mest allsidige musikerne her til lands, Frode Alnæs, røper hvordan et par av de største hitene til «Dance with a stranger» startet med tulleengelsk.

Filmer du kan kose deg med

Blant annet Jakob Oftebro, Kristine Kujath Thorp og Nicolai Cleve Broch spiller i «Den største forbrytelsen»​​​​​​​. Foto: Fante Film Kristine Kujath Thorp spiller karakteren «Rakel» i filmen «Ninjababy». Foto: Motlys / Arthaus

Len deg tilbake i godstolen og se flere gode filmer på våre lineære kanaler og i NRK TV. Blant de største titlene finner du Oscar-vinneren An Irish Goodbye, Den største forbrytelsen, Ninjababy, Nokas, De uskyldige og Skulle det dukke opp flere lik er det bare å ringe. I tillegg kan du se flere filmer for hele familien.

Påsken i NRK Radio

Guttapassasjen

For fem år siden ble fire kompiser funnet drept på en hytte i fjellheimen. Klarer journalisten Clara Sæther å finne ut av hva som skjedde? Foto: Tom Bob Peru Aronsen / NRK

Årets påskekrim fra NRK Lyddrama byr på spenning og humor. «Guttapassasjen» er en humorkrim fortalt som en true crime. For fem år siden ble fire kompiser funnet drept i en hytte i fjellheimen og saken forble uoppklart.

Journalist Clara Sæther kjente guttene og vil nå finne ut av hva som egentlig skjedde. Ved siden av å snakke med et fargerikt spekter av upålitelige kilder, dykker Clara ned i lydklipp fra den fatale hytteturen. Der etterlot nemlig kompisene seg en ganske bråkete guttapod. Den kan vise seg å være selve nøkkelen til mysteriet.

Mysterier fra Norge

«Mysterier fra Norge» var en populær podkast da den ble publisert i fjor. Snart er serien tilbake med en ny sesong. Foto: NRK

Podkasten «Mysterier fra Norge» går i gang med sesong to i påsken. Tirsdag 4. april kommer to episoder om en fotballklubb som fikk kastet en forbannelse over seg, og langfredag kan du høre historien om ørnerovet. Ble virkelig tre år gamle Svanhild tatt av en ørn og fraktet til toppen av et fjell? Senere i sesongen får du blant annet høre om Seljordsormen, de mystiske lysene i Hessdalen og en hjemsøkt barnehage.

Livssynsinnhold på NRK

Gudstjenestene i påsken sendes fra Stjørdal kirke. Foto: Laffen Jensen

Som vanlig blir det flere gudstjenester på NRK i løpet av påsken. Denne gangen vil disse sendes fra Stjørdal kirke, i Kimen kulturhus. Sendinger kl. 11.00 palmesøndag, langfredag og 1. påskedag på NRK1 og NRK P1+.

Palmesøndag kan du også se Ludwig van Beethoven - Kristus på Oljeberget. Dette er Beethovens eneste oratorium, fremført av London Symfoniorkester og kor. Dirigent Sir Simon Rattle. Sendes søndag 2. april kl. 19.45 på NRK2.

Skjærtorsdag er det tid for Kjærlighetes vei - et pasjonsskuespill i Sibbo kirke. En høystemt, musikalsk og vakker dramatisering av Jesu lidelseshistorie, sett gjennom øynene til noen av disiplene hans. Sendes torsdag 6. april kl. 21.50 på NRK2.

Midnattsmesse fra Roma sendes påskeaften, lørdag 8. april kl. 22.00 på NRK2.

1. påskedag kan du se Klaus Mäkelä dirigerer Mozart Requiem. Dette er Concertgebouw-orkesteret i en gripende fremførelse av Mozarts siste verk, som han selv ikke rakk å fullføre før han døde. Sendes søndag 9. april kl. 19.45 på NRK2.

Fest og moro på NRK

Bryllupsfeber

I «Bryllupsfeber» kan du følge fem par som gjør det lille ekstra for å få et drømmebryllup. Foto: Alta Dar / NRK

Bryllupene er store, fete, fargerike og varer i flere dager. I «Bryllupsfeber» følger vi fem gifteklare par gjennom oppturer og nedturer, helt frem til den store dagen.

Våren er tid for bryllupsforberedelser for mange unge. Brudeparene vi møter i denne serien er fra både små og store norske byer og tettsteder, men når du ankommer bryllupsfesten blir du hensatt til 1001 natt med bling bling, trommevirvler og Bollywood-dans.

I «Bryllupsfeber» møter vi parene som forbereder bryllup med det lille ekstra. Vi får sitte på første rad under kjøp av ekstravagante kjoler, ringer, frisør, lokaler, kake og alt som hører til. Det blir nerver, drama og mest av alt, kjærlighet. Men hvor mange gjester skal komme? Og er det greit at pappa inviterer leieboerne? Serien består av sju episoder.

Les mer om «Bryllupsfeber» her.

NRK1: Premiere onsdag 5. april kl. 20.00

NRK TV: Premiere mandag 3. april

Sámi Grand Prix

Ole Mathis Sara Nedrejord og Agnete Saba skal være programledere for Sámi Grand Prix 2023. Foto: Ole Kaland / NRK

Talentfulle og dyktige artister står på scenen når «Sámi Grand Prix» inviterer til storslått feiring av samisk musikk på påskeaften. Den tradisjonsrike sang- og joikekonkurransen skal nok en gang sendes fra Kautokeino. 12 artister skal synge eller joike for et entusiastisk publikum og seere fra både Finland, Sverige og Norge. Ole Mathis Sara Nedrejord og Agnete Saba er årets programledere.

Det er du der hjemme som bestemmer hvem som vinner de to kategoriene.

Les mer om «Sámi Grand Prix» her.

Fra bølle til bestevenn

Det folkekjære programmet «Fra bølle til bestevenn» er tilbake. Maren Teien Rørvik tar denne gangen med seg eierne og hundene til fjells. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Hele Norges hundetrener Maren Teien Rørvik er tilbake med suksesserien «Fra bølle til bestevenn». Her møter vi seks nye, bøllete hunder og deres fortvilte eiere. Kan hundene trenes til å bli den bestevennen eierne drømmer om?

Problemene for årets hunder er mange og varierte, men felles for dem alle er at de gjør hverdagen til eierne sine til et mareritt. For en av hundene står livet på spill, og Maren må for første gang søke hjelp utenfra.

Denne gangen tar Maren med seg gjengen til fjells, der de skal trene sammen, bo sammen og dele sorger og gleder underveis.

Les om deltakerne i «Fra bølle til bestevenn» her.

NRK TV: Premiere skjærtorsdag (6. april), fortsetter fredager

NRK1: Premiere 1. påskedag (9. april) kl. 19.45. Fortsetter fredager fra 14. april

Alle mot 1

Selma Ibrahim, Selda Ekiz og Thomas Engeset er klare for årets siste sending av «Alle mot 1». Foto: Esten Borgos / NRK

De to siste episodene i årets sesong av «Alle mot 1» sendes i april. Først er det en vanlig sending lørdag 1. april, før sesongavslutningen sendes langfredag.

Sistnevnte blir en slags påskespesial. Programlederne Selda Ekiz, Selma Ibrahim og Thomas Engeset står klare med spennende egg-sperimenter. Last ned appen, og vær med i konkurransen.

Les mer om «Alle mot 1» her.

Terje Sporsem - Absolute norsk

Få deg en god latter i løpet av påsken med Terje Sporsem. Foto: Svein Finneide

Hva vil det si å være norsk? Er vi fortsatt naive lykkejegere eller har oljen gjort oss til stappmette borgere?

Terje Sporsem tar et humoristisk skråblikk på nordmenn i dette showet.

Med forebehold om endringer.