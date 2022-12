Dette er en sak laget av markeds- og kommunikasjonsavdelingen i NRK for å informere om NRKs tilbud til publikum. Dette er ikke en redaksjonell sak skrevet av NRKs journalister.

Andre høydepunkter fram mot jul blir humorsatsingen 24-stjerners julekalender, mens Kvelden før kvelden ledes av Marte Stokstad og Kåre Magnus Bergh.

Julekalendere gjennom 40 år

Turte og Tvilling fra «Jul i Blåfjell» er tilbake i NRK TV i desember. Foto: NRK / NRK Rødnissene og blånissene krangler om hvem som eier Månetoppen. Så finner Storm og Jentungen ut at de har mye til felles. Foto: NRK / NRK Selma drømmer om å få sin egen familie. Plutselig finner hun en hemmelig portal inn til en eventyrverden kalt Snøfall. Foto: Lena Saugen / NRK Fattiggutten Luka finner et magisk teater i enden av et tivoli i «Kristiania magiske tivolitheater». Foto: Julianne Leikanger / Monster Det skjer mye i Svingen i desember, både vanlige juleforberedelser og mer uvanlige aktiviteter. Foto: NRK / NRK

Hvilken julekalender får deg i den rette førjulsstemningen? I år kan alle finne sin favoritt på nytt i strømmetjenesten NRK TV.

Til glede for mange er nå blant annet Jul i Blåfjell, Jul på Månetoppen og Jul i Svingen tilgjengelig, i tillegg til nyere favoritter som Kristiania magiske tivolitheater og Stjernestøv. Nye episoder legges ut av samtlige julekalendere kl. 06.00 i NRK TV.

Tidenes mest sette julekalender på NRK, Snøfall, sendes i tillegg på NRK2 og NRK Super.

Det blir også premiere på en ny dansk julekalender i NRK TV, nemlig Kometenes jul.

Julekalendere som kommer i NRK TV Ekspandér faktaboks Jul i Skomakergata

Teodors Julekalender

Vertshuset Den Gyldne Hale

Amalies jul

Jul i Blåfjell

Jul på Månetoppen

Jul i Svingen

Barnas superjul

Julekongen

Snøfall

Stjernestøv

Kristiania magiske tivoliteater Fra NRK Super Øisteins juleblyant

Fantorangens jul

Gjør det sjøl julekalender Danske julekalendre Pakten

Tidsreisen

Kometenes jul

Kvelden før kvelden

Marte Stokstad og Kåre Magnus Bergh skal telle ned til den store dagen sammen med seerne. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Juletreet er ferdig pyntet, lysene er tent og finstasen er på når Kåre Magnus Bergh er tilbake som programleder for Kvelden før kvelden, sammen med Marte Stokstad. Sendingen starter kl. 19.40 på NRK1 og i NRK TV.

Renée Fagerhøi skal lage julematen i «Kvelden før kvelden». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Det blir julehygge i form av julemusikk og gode samtaler. Blant gjestene finner vi Sigrid, Ramón, Ylvis-brødrene, Ingebjørg Bratland, Eldar Vågan og bandet Isák. Kokken Renée Fagerhøi står for maten. Tradisjonen tro blir Grevinnen og hovmesteren sendt rundt kl. 21.00.

Hvilke juletradisjoner har du? NRK ønsker å få tilsendt korte videohilsener der du viser frem hvordan din jul er. Bli med på å ønske hele landet god jul ved å sende inn bidrag her.

Julekonsert med Darling West og venner

Rett etter «Kvelden før kvelden» er det klart for julekonsert. Darling West stiller med et stjernelag av norske artister når de inviterer til stemningsfull julekonsert på lille julaften. Med seg på scenen har de Dagny, Odd Nordstoga, Jarle Bernhoft, Sivert Høyem, Kamara og Malin Pettersen. Konserten starter kl. 22.25 på NRK1 og i NRK TV.

Julekonsert med Darlig West og venner. I midten Darling West ved Mari og Tor Egil Kreken. Ovenfra og ned venstre: Dagny, Odd Nordstoga og Kamara. Ovenfra og ned høyre side: Jarle Bernhoft, Sivert Høyem og Malin Pettersen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

24-stjerners julekalender

Markus Neby er programleder for NRKs nye humorkalender. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Det kommer en helt ny humorkalender på NRK i desember. I 24-stjerners julekalender skal 24 kjente fjes konkurrere om å bli årets julestjerne.

Markus Neby er seriens programleder. Hver dag må kjendisene løse kreative tolkninger av julestridas utfordringer.

Blant deltakerne finner vi Lan Marie Berg, Wasim Zahid, Martin Lepperød, Vita og Wanda Mashadi, Christian Borch, Aurora Gude, Mayoo Indrian, Ingrid Gjessing Linhave, Emil Gukild, Katrine Moholt og Hasse Hope.

Ny episode i NRK TV kl. 06.00 hver morgen fra torsdag 1. desember, i tillegg til at en ny episode sendes hver kveld på NRK1.

Julaften på NRK

«Snøbarnas juletime» er et helt nytt program med flere koselige filmer i ny drakt. Her ved Flåklypa. Foto: Qvisten Animation Milla, Saft og Morten følger deg gjennom dagen i «Julemorgen». Foto: Bernt Olsen / NRK En kvist med tre nøtter forandrer livet til Askepott i denne tradisjonsrike julefilmen. Foto: DEFA-studio für Spielfilme Sonja, spilt av Hanne Krogh, prøver å finne julestjernen. Foto: NRK

Som vanlig blir julaften fylt med en rekke faste tradisjoner på NRK. Morten, Milla og Saft samles med venner og ser alle de kjente og kjære julefilmene sammen med deg i Julemorgen. Det blir konkurranser, innsendte vitser fra barn i hele landet og hygge for hele familien. Sendingen starter kl. 07.30 på NRK1, NRK Super og i NRK TV.

Utover dagen kan du glede deg til favoritter som Tre nøtter til Askepott, Donald Duck og vennene hans, Reisen til julestjernen, Pippi Langstrømpe og Snekker Andersen og julenissen.

Et stjernelag av Nordens største forfattere gir oss en rekke klassiske julefortellinger på julaften i Snøbarnas juletime, med kjente figurer som Solan og Ludvig og Mummitrollet i ny, animert drakt. Både små og store kan glede seg til nye favoritter i dette helt nye, nordiske samarbeidsprosjektet. Sendes kl. 10.00 på NRK1, NRK Super og i NRK TV.

Julefreden senker seg over det ganske land når Sølvguttene synger julen inn kl. 17.00. Denne konserten kan du se på NRK1 og høre på NRK P1.

Julestemning med Live og Ronny

Live Nelvik og Ronny Brede Aase jakter nok en gang på den gode julestemningen i deres egen podkast. Foto: Trine Hisdal

Live og Ronny er tilbake med en ny sesong av podkasten Julestemning, som gikk hele veien opp til førsteplass på Podtoppen i fjor. Sammen skal de jakte på den gode julestemningen, som Live endelig fant for ett år siden. I podkasten får lytterne alle følelser jula har å by på, fra gode historier til kjente og kjære julesanger i helt nytt format. For hvordan høres egentlig «På låven sitter nissen» ut i reggae-versjon?

Deilig julemusikk gjennom desember

Oslo Fagottkor inviterer til juleshow med KORK fra Oslo Spektrum. Foto: Jörg Wiesner / Oslo Fagottkor Kim Wigaard og Jorun Stiansen møter Anna-Lisa Kumoji og Åge Sten Nilsen til juleduell i denne spesialutgaven av Beat for beat. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Musikk er en svært viktig del av julen. Du kan glede deg til en rekke konsert- og musikkopplevelser på NRK gjennom hele desember.

Blant høydepunktene finner vi flere konserter med Kringkastingsorkestret. I anledning Skeivt kulturår byr NRK på et stort Juleshow med Oslo Fagottkor og KORK fra Oslo Spektrum. På sitt humoristiske vis markerer de at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili. Juleshowet til Fagottkoret har vært en institusjon siden 2004. Her møter Broadway kjente og kjære julesanger og elleville julespill. Årets gjesteartister er Tuva Syvertsen og Metteson. Konserten sendes 16. desember kl. 21.35 på NRK1 og i NRK TV.

NRK sender en rekke av KORKs konserter de kommende ukene. Nyttårsaften kan du se og høre gitarkameratene Jan Eggum, Øystein Sunde og Halvdan Sivertsen synge med KORK. Det blir også konserter med henholdsvis Dee Dee Bridgewater lørdag 10. desember og Stjernekamp-vinner Bjørn Tomren 1. juledag.

I Beat for beat julespesial får vi møte Jorun Stiansen og Kim Wigaard i musikalsk kappestrid mot Anna-Lisa Kumoji og Åge Sten Nilsen. Sendingen byr også på gjesteartistene Christel Alsos, The Northern Belle, Kajsa Balto og dePresno. Sendes mandag 26. desember kl. 19.45 på NRK1, og er tilgjengelig fra kl. 06.00 i NRK TV.

I P3s julekonsert byr Adelina Ibishi og andre P3-profiler på en sending spekket med livemusikk, juleglede og humor. Sendes lørdag 10. desember kl. 18.15 på NRK1 og i NRK TV.

Se historien om en av de største visesangere i norsk populærkultur, Lillebjørn Nilsen. Foto: Jon Anton Brekne / NRK

En hel nasjon har sunget sangene hans i glede og sorg. Lillebjørn Nilsens skaperkraft sendte den sjenerte musikeren inn i rampelyset allerede som 16-åring. Etter å ha gitt oss fortellinger om livet, byen og lært en hel generasjon å spille gitar, trakk han seg plutselig tilbake. I dokumentaren Stilleste gutt åpner Lillebjørn for første gang opp døra og snakker selv om musikken sin, om utenforskap, ambivalens, kjærlighet og et evig savn etter ro. Dette er historien om en av de største visesangere i norsk populærkultur. Sendes 28. desember kl. 19.55 på NRK1 og i NRK TV. Konserten KORK hyller Lillebjørn Nilsen sendes samme kveld kl. 21.25 på NRK1 og i NRK TV.

Det blir fantastiske toner fra Den norske Opera og Ballett når NRK sender musikalske høydepunkt fra Czardasfyrstinnen. Den kjente operetten synges på norsk med noen av de fremste operasangerne i landet og de får følge av operaens kor og orkester. Sendes 1. juledag kl. 21.20 på NRK2 og i NRK TV.

Gjennom desember kan du også se frem til flere transmisjoner. Vi viser blant annet Vazelinas avskjedskonsert i Oslo Spektrum lørdag 17. desember kl. 19.50 på NRK1. Hilde Louise Asbjørnsens fyrverkeri av en forestilling, Stardust, ser du torsdag 29. desember kl. 21.10 på NRK1. D.D.E. - 30-års jubileumskonsert fra Trondheim Spektrum ser du fredag 30. desember kl. 21.15 på NRK1.

A-ha og Arktisk filharmoni gir deg en unik konsertopplevelse når det nye året starter med A-ha: True North på NRK1 og i NRK TV kl. 00.00 nyttårsaften.

Livssynsinnhold på NRK

NRK har i høst gjort gudstjenester mer tilgjengelig for alle gjennom overføringer på TV hver søndag. Denne satsingen fortsetter selvfølgelig gjennom desember.

27. november: Gudstjeneste fra Byåsen kirke i Trondheim (kl. 11.00 på NRK1 og NRK P1+)

Gudstjeneste fra Byåsen kirke i Trondheim (kl. 11.00 på NRK1 og NRK P1+) 4. desember: Gudstjeneste fra Filadelfiakirken Drammen (kl. 11.00 på NRK1 og NRK P1+)

Gudstjeneste fra Filadelfiakirken Drammen (kl. 11.00 på NRK1 og NRK P1+) 11. desember: Gudstjeneste fra Foldnes kyrkje på Øygarden (kl. 15.40 på NRK1 og NRK P1+)

Gudstjeneste fra Foldnes kyrkje på Øygarden (kl. 15.40 på NRK1 og NRK P1+) 18. desember: Gudstjeneste fra Lura kirke i Sandnes (kl. 11.00 på NRK1 og NRK P1+)

Gudstjeneste fra Lura kirke i Sandnes (kl. 11.00 på NRK1 og NRK P1+) 24. desember: Gudstjeneste fra Nidarosdomen (kl. 16.00 på NRK1 og NRK P1+)

Gudstjeneste fra Nidarosdomen (kl. 16.00 på NRK1 og NRK P1+) 24. desember: Kim alle klokker (kl. 17.00 på NRK P1+)

Kim alle klokker (kl. 17.00 på NRK P1+) 25. desember : Gudstjeneste fra Nidarosdomen (kl. 11.00 på NRK1 og NRK P1+)

: Gudstjeneste fra Nidarosdomen (kl. 11.00 på NRK1 og NRK P1+) 26. desember: Døvegudstjeneste fra Bergen døvekirke (kl. 11.00 på NRK2)

Døvegudstjeneste fra Bergen døvekirke (kl. 11.00 på NRK2) 26. desember : Ord og toner om gjestfrihet fra Harstad kirke (kl. 11.03 på NRK P1+)

: Ord og toner om gjestfrihet fra Harstad kirke (kl. 11.03 på NRK P1+) 1. januar: Gudstjeneste fra Salhus kirke i Bergen (kl. 11.00 på P1+)

Hver søndag i desember kan du også høre dette:

Salmer til alle tider på NRK P1+ alle søndager kl. 20.00.

på NRK P1+ alle søndager kl. 20.00. Tro, håp og Lillesæter på NRK P1 søndager kl. 22.00 i advent. Første juledag kl. 21.00.

Julen i NRK Radio

«Snøsøsteren» handler om 11 år gamle Julian som gruer seg til jul, fordi storesøsteren hans er død. Dette er en rørende historie i 24 deler. Grafikk: NRK I år kan du se og høre julekalenderen «Snøfall» både på TV, i NRK TV og på NRK Radio. Foto: NRK

Det blir tradisjon og koselige stunder i NRK Radio også. Av podkaster kan du lytte til favorittene Snøfall og Snøsøsteren.

Kvelden før kvelden med Ragnhild Silkebækken hører du på NRK P1 lille julaften kl. 19.00. Som julekvelden på kjerringa med Madeleine Cederstrøm sendes samme kveld kl. 21.00 på NRK P1+.

Det blir vakker musikk når vi sender Julekonsert med Sissel julaften kl. 19.00 på NRK P1+. Utdrag fra Jøden og Jødinnen av Wergeland sendes samme kveld kl. 18.03 på NRK P2.

Julefilmmusikk med Birger Vestmo kommer 1. juledag fra kl. 14.00 på NRK P1, mens Konsert med Christel Alsos står på menyen senere på kvelden kl. 19.00 på samme kanal.

De yngste kan kose seg med julemusikk på radiokanalen NRK Super Jul i hele desember. Foto: NRK Lytt til den koselige julemusikken i hele desember på radiokanalen NRK Klassisk Jul. Foto: NRK

Hvis du ønsker kontinuerlig julemusikk i ørene, kan du lytte til NRK Super Jul eller NRK Klassisk Jul i hele desember. Du finner kanalene i appen NRK Radio.

Kos deg med filmer og serier

Klassikeren «Love Actually» med Hugh Grant og Martine McCutcheon sendes på NRK i julen. Foto: Peter Mountain / Universal Studios Gledelig jul: Annemor og Frank gleder seg over at barn og barnebarn skal feire jul hjemme på gården for første gang på ti år, men det går ikke helt etter planen. Foto: Nordisk Film Distribusjon Bridget Jones har lav selvtillit og høye ambisjoner. Og hun teller kalorier. Plutselig blomstrer romantikken. Foto: Photo Credit: Laurie Sparham/United International Pictures

Du kan lene deg tilbake og kose deg med mange tradisjonsrike filmer og en rekke nye favoritter, både på lineære TV-kanaler og i NRK TV.

En personlig julefavoritt hos mange, Love Actually, er blant filmene som sendes på NRK i desember. Andre store titler er Bridget Jones, Gledelig jul, The Middle Man og The Queen.

Du kan også glede deg til filmer som Om det uendelege, Børning-filmene, Den 12. mann og Kongens tale.

Det blir mange spennende serier å velge mellom på NRK og i NRK TV. Colin fra regnskap, Jul med Larkins, Den nye dyrlegen 3, Hotell Europa, Carmen Curlers og Den som dreper - Mørket er noe av det du kan se frem til.

Julen for de yngste

NRK Supers julemagi er en koselig forestilling med Selma Ibrahim, Margrethe Røed og Fantorangen. Foto: Hans Otto Bordvik / NRK Bli med å feire Evens favoritthøytid i «Bablo». Foto: NRK / NRK Julekosen tar en brå vending når kransen plutselig tar fyr i «Bjørnis». Foto: Monster / NRK Professor Dinkel oppdager at den store julegaven er borte i «Den magiske laben». Foto: NRK / NRK

Det skjer mye spennende når Fantorangen åpner sin magiske julekalender sammen med Selma og Margrethe. NRK Supers julemagi er en stemningsfull og morsom familieforestilling som sendes på NRK1 og i NRK TV 2. juledag kl. 17.35. Den sendes også på NRK Super samme dag kl. 18.00.

Julekos og julestemning blir fort dramatisk med Bjørnis når Oline og bestefar har laget en kjempefin adventskrans av kvister og mose. Men de glemmer å følge med på kransen, og den tar plutselig fyr.

I romjulen kan familien glede seg til helt nye og spennende episoder av Labyrint – Monsterets hjerte. Her får Daidalos og Daidalosa et problem. Volfram, den nye roboten deres, har slått seg vrang og raserer labyrinten. Sommerferien blir langt mer spennende enn barna hadde sett for seg.

I Bablo feirer de Evens favoritthøytid, jul. Alle har tatt med en pakke som skal deles ut, men Nils har klart å glemme pakken han skulle gi til Wanda. Hvordan skal han klare å fikse det?

Mathea og Jørgen i Klassen feirer sin første jul som kjærester og skal gi hverandre julegaver. Men Mathea er redd hennes gave er mye billigere enn den Jørgen har kjøpt.

Apropos gaver: Hvem tok julegaven i Den magiske laben? På julaften oppdager Professor Dinkel at den store julegaven under treet er borte. Bli med i jakten på tyven!

Fra 2. juledag blir vi med på en eventyrlig tidsreise i fantasyserien Theodosia I en egyptisk grav oppdager Theodosia kraften til å utføre magi. Hun og vennene må kjempe mot mørke krefter mens de prøver å redde verden.

I tillegg kommer podkasten Juleferie, en helt ny satsning i appen NRK Radio.

Andre høydepunkter du kan glede deg til

Det skjer flere store ting i de nye episodene av «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Line Raunkjær og Tor-Evert Johansen gifter seg, og lille Emil blir født. Foto: Ole André Rekkedal / NRK

I desember er det 20 år siden første episode av seerfavoritten Der ingen skulle tru at nokon kunne bu ble sendt. Nå er det klart for en ny sesong på seks episoder. De to første er spesialepisoder tilknyttet julen. De blir lagt ut i NRK TV søndag 11. desember kl. 06.00, og vises på NRK1 henholdsvis 11. og 18. desember kl. 19.55. De fire neste episodene sendes på nyåret.

I juleepisodene vender vi tilbake til den forfalne gården på Øvre Brekkebakkane, der Tor-Evert Johansen de siste fire årene har kjempet for å bygge en gård - og et liv. Nå skal Line og Tor-Evert gifte seg, og lille Emil kommer til verden, som den første odelsgutten på gården på 77 år.

Nye gåter skal løses når Øystein Bache og Rune Gokstad nok en gang inviterer til Julenøtter i romjulen. Nytt av året er at du også kan sende inn løsningsforslaget ditt digitalt på nrk.no/julenøtter. De første nøttene sendes 1. juledag kl. 19.30 på NRK1 og i NRK TV.

Duoen er også aktuell med niende sesong av Team Bachstad, der de denne gang skal reise halve jorda rundt. Det blir en reise gjennom et Europa preget av krig og pandemi, men også flotte folk langs dårlige veier. Starter søndag 11. desember kl. 20.35 på NRK1. Episoden er tilgjengelig kl. 06.00 samme dag i NRK TV.

Verdenseliten i sjakk samles på ny når Magnus Carlsen og co skal kjempe i VM i lyn- og hurtigsjakk. Turneringen starter mandag 26. desember på NRK1 og i NRK TV.

Det har vært et begivenhetsrikt år på mange måter. NRK oppsummerer 2022 med en rekke tilbakeblikk. Året avrundes med blant annet Året med kongefamilien, Norge rundt julespesial, Underholdningskavalkade, Nyhetsåret og Sportsåret.

Frode Johnsen, Ola Vigen Hattestad, Linn Jørum Sulland, Helene Spilling, Olaf Tufte, Ezinne Okparaebo, Hanne Staff, Kristin Holte, Andreas Lødrup og Stig-André Berge deltar i den nye sesongen av «Mesternes mester». Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay

TV-publikum får en pangstart på det nye året når kampen om tittelen Mesternes mester starter 1. nyttårsdag på NRK1 og i NRK TV. Den 14. sesongen av NRKs seermagnet er innspilt i Sandefjord. Alpinhelten Aksel Lund Svindal er programleder for andre gang. Les om årets deltakere her.

Merk: Med forbehold om endringer.