Seieren sto mellom Salum Ageze Kashafali og den regjerende verdensmesteren Skander Djamil Athmani fra Algerie.

Det ble en jevn spurt mellom de to, men Athmani ble hakket for sterk for nordmannen.

– Hva manglet for å ta de ekstra hundredelene for å komme forbi algerieren i dag?

– De to månedene med trening jeg mistet, fleiper nordmannen til NRK.

Kashafali mistet nemlig dyrebar treningstid i starten av sesongen.

– Jeg skal ikke lage noen unnskyldninger. Jeg har hatt en overbelastning tidlig i sesongen, hvor det ikke var noen trening i mars og april. Mai ble opptrening og rehab, så ble juni og juli trening mot konkurranse, forteller Kashafali og legger til at han dro god nytte av sommermånedene.

Den norske sprinteren deltok i en tøffere klasse i årets Paralympics enn i forrige. I Tokyo tok han gull i T12-klassen. Søndag ble det sølv i T13, noe nordmannen sier seg fornøyd med:

– Det føles greit. Jeg synes det er deilig etter en opp og ned-sesong. Jeg er fornøyd, absolutt, men jeg skulle gjerne hatt gull.

Det er Norges tredje medalje i Paralympics i Paris. Birgit Skarstein sikret sølv i roing og Aida Dahlen og Merethe Tveiten tok bronse i bordtennis.

PANGSTART: Kashafali hadde den beste starten, og lå foran Athmani. Foto: Reuters

– Jeg var veldig lei meg og gråt

Kashafali forteller åpent om hvor tungt det var i vinter og i vår, da han ikke fikk lov til å trene.

– Det var utrolig trist. Å dra på treningsleir, hvor du skal forberede deg til sesongen, og så blir du sendt hjem to dager etterpå og klarer ikke å jogge en gang. Da går det en måned og to måneder. Man begynner å lure på om det blir en sesong i det hele tatt.

Han fikk rett og slett en mental knekk.

– Jeg var veldig lei meg. Alt du vil er å løpe, og du får ikke lov til å gjøre det en gang. Det var noen dager der jeg var veldig lei meg og gråt.

STOLT: Salum Kashafali tok sølv på 100 meter bak algeriske Skander Djamil Athmani. Japanske Shuta Kawakami kapret bronsen. Foto: Reuters

Nettopp derfor er han ekstra glad over å ha sikret edelt metall i Paris:

– Jeg er veldig stolt av teamet mitt, treneren og meg selv. Selv med to måneder uten trening, klarer jeg å komme hit og prestere på et så høyt nivå.

Han hadde hatt sin beste innendørssesong vinteren 2023/24.

– Du håper å overføre det til utendørs. Når du ikke får gjort noe av den jobben du vil gjøre og du har bare vondt ... Kashafali tar en pause før han fortsetter:

– Det er vanskelig å sette ord på det. Man har vært langt nede. Jeg var nede på en ener på en skala fra 1–10.

– Ble stressa

I fjor satte sprinteren verdensrekord på distansen, og han viste gode takter under forsøket tidligere søndag. I finalen klaffet det ikke helt.

– Han klarte ikke helt å svare og ble litt stressa på slutten, kommenterte NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov, og la til:

– Han ble litt spent og klarte ikke å fullføre den tekniske løpingen.

Kashafali spurtet inn til tiden 10.47, fem fattige hundredeler bak algerieren.

ANDREPLASS: Kashafali skulle gjerne tatt nok et Paralympics-gull, men er fornøyd med medalje. Foto: NTB

Trener Stephan Johansson innrømmer at de er litt skuffet.

– Han kunne løpt bedre. Vi er begge enige om at det ikke var optimalt, sier han til NRK.

Kashafali bekrefter at han ikke fikk til det tekniske helt som han ville:

– Jeg ble presset. Da han kom, slet jeg med å holde min egen flyt.

Nå retter han snuten mot Los Angeles 2028.

– Jeg er veldig heldig som har mange som støtter meg, som gjør at jeg kan satse videre. Jeg er optimistisk og nysgjerrig på å utvikle meg.