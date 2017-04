Zuccarello belønnet med prestisjetung pris

Foran et fullsatt Madison Square Garden ble Zuccarello tildelt den prestisjetunge Steven McDonald-prisen som gis til den Rangers-spilleren som har gitt det lille ekstra gjennom hele sesongen. Det er tredje gangen fansen har stemt fram Zuccarello. Han fikk prisen i fjor og i 2014.

– Det er et stort øyeblikk. Det er den gjeveste prisen og den jeg setter høyest. Det at det er fansen som har stemt gjør det ekstra stort, sier Zuccarello til NTB.

Prisen er oppkalt etter politibetjenten Steven McDonald som ble lam fra livet og ned etter at han ble skutt i tjeneste i 1986. I januar døde han av et hjerteinfarkt som følge av skadene han slet med resten av livet. Dette var første gangen han ikke var til stede i arenaen for å dele ut prisen selv.

Både McDonalds enke, Patti Ann, og sønnen Connor, fikk hver sin klem av Zuccarello da han tok imot prisen.

– Vi hyller ham i dag og de er ganske sterke som står her foran alle fansen, sier Zuccarello som har blitt godt kjent med familien til McDonald utenfor isen.

McDonalds enke, Patti Ann, og sønnen Connor, delte ut prisen til Zuccarello. Foto: Bill Kostroun / AP

Hjemmeseier

Nick Bonino ga gjestene ledelsen 1–0 midtveis i første periode, men før den var over hadde Rangers snudd til 2–1 ved Ryan McDonagh og Derek Stepan. I andre periode utlignet Carter Rowney for Pittsburgh, men i tredje avgjorde Jimmy Vesey for hjemmelaget.

Dermed kunne Rangers avslutte grunnspillet med hjemmeseier.

– Sluttspillet er tre dager unna så du ofrer ikke liv for å blokke skudd og sånt. Nå begynner moroa, sier Zuccarello.

Mats Zuccarello ble poengkonge i New York Rangers med 59 målpoeng denne sesongen. Det er tredje gang på fire år at han blir lagets beste poengplukker. Foto: Mary Altaffer / AP

Poengkonge

Zuccarello ble poengkonge i klubben med 59 målpoeng denne sesongen. Det er tredje gang på fire år at han blir lagets beste poengplukker. Han har spilt 79 kamper denne sesongen, scoret 15 mål og sterke 44 assists.

– Jeg hadde ikke drømt om det da jeg spilte hockey i Vålerenga eller Asker. Det var nok ikke mange som hadde trodd at jeg skulle gjøre det heller, sier Zuccarello.

Rangers møter Montreal Canadiens i første runde av sluttspillet. Der blir det en norsk duell mellom Zuccarello og Andreas Martinsen.