Klubben for mitt hjerte

– Jeg vil være et godt forbilde for sønnen min, sier Thomas Vosmik.

– Også vil du se tissen din igjen, sier kona Paula og ler.

Han stryker hendene over magen, som buler lett under den blå fotballdrakta. Litt mannepupper, men du har garantert sett verre. Han rødmer litt, men må si seg enig med kona.

Thomas og kona Paula. Foto: Anette Holth Hansen / NRK

– Jo da. Det er en fordel å se den, sier han. Tar en slurk av lettbrusen. Det går noen liter av sånt i uka, men den er det i hvert fall ikke sukker i.

Hver uke tar Thomas på seg den blå Vålerengadrakta og går på kamp. Det har han gjort siden har var guttunge. Nå er han 55. Og som Thomas selv sier, du kan bytte bil, hus og kone, men du bytter ikke lag.

Nå håper han lidenskapen til fotballen skal hjelpe ham til et sunnere liv. Nesten hundre kilo vålerengasupporter skal reduseres til 85. Men det er ikke bare enkelt når fristelsene lurer både på tribunen og i hverdagen.

Godt over 20 millioner mennesker, flest menn, gjør det samme som Thomas. De møter hver uke opp for å heie på favorittlaget sitt på en stadion i Europa.

En del av dem har jobb med lite status og appetitt på pølse og øl. Menn med lav sosioøkonomisk status blir de kalt.

Smak litt på det, for dette er en gruppe som bekymrer europeiske helsemyndigheter. Vi snakker menn med lite skolegang og lavstatusjobb. Vi snakker lite trim og mat med mye kalorier. Og flere av toppklubbenes fans er blant dem.

Hva skal til for å få dem til å bry seg om helsa si?

Matchvekt

Idrettsfysiolog Eivind Andersen sitter i laben på Norges idrettshøgskole, sammen med professor emeritus i idrettspsykologi Glyn C. Roberts.

Disse to har, sammen med en gjeng europeiske forskere, hatt fotball på hjernen en stund.

Idrettsfysiolog Eivind Andersen og professor emeritus i idrettspsykologi Glyn Roberts har testet deltakernes blod i laben på Norges idrettshøgskole. Foto: Anders Fehn / NRK

Prosjektet heter EuroFIT. Det er basert på et lignende opplegg fra Skottland, «Football Fans In Training».

Skotske menn ble invitert til å trene med fotballklubbene de har elsket hele livet, i klubbenes lokaler, med likesinnede supportere.

Målet var å endre livene deres til det bedre. Programmet var vellykket allerede første året. Drøyt 400 skotske supportere gikk ned til sammen over 2300 kilo.

EU lot seg imponere av slankesuksessen og bevilget en god slump penger til prosjektet EuroFIT.

Livsstilsprogrammet ble gjennomført i samarbeid med toppklubber over hele Europa. Arsenal og Manchester City var med. Det samme var Rosenborg, Strømsgodset og Vålerenga her hjemme.

Vålerenga-supporter Thomas Vosmik er blant dem som har fått innpass.

99,4 kilo. Knappe 175 høy. 112,3 cm rundt livet. Det er de vitale måla til Thomas en januardag ved første innveiing i 2016. I tillegg har han litt høyt blodtrykk. Med en BMI på nærmere 33 regnes han som feit, selv om han egentlig ikke ser sånn ut.

– Jeg var aktiv før. Spilte fotball i lavere divisjon. Dessuten løp jeg maraton i New York på 90-tallet, som et resultat av et veddemål inngått i fylla. Men så fikk vi barn og kiloene smøyg seg sakte på.

EuroFIT (European Fans In Training) Ekspandér faktaboks EU-finansiert prosjekt, satt i gang av Norges idrettshøyskole.

Drøyt 1100 mannlige supportere fra 15 profesjonelle fotballklubber i Norge, England, Portugal og Nederland har deltatt. Blant annet Vålerenga, Rosenborg , Strømsgodset, Arsenal, Manchester City, Porto og Benfica.

Omtrent halvparten gjennomførte programmet, den andre gruppen utgjorde en kontrollgruppe.

Programmet er skreddersydd for menn og bruker mye forballsjargong. Forsøker å gjøre det kult og maskulint å passe på sin egen helse.

Prosjekt EuroFIT har som mål at deltakerne skal øke antall skritt og redusere tiden de sitter stille.

Treningen har foregått på klubbenes treningsanlegg. Mennene har trent sammen med andre supportere.

Resultatene viser at supporterne gikk ned til sammen 1800 kilo. De går i gjennomsnitt 678 flere skritt hver dag.

Den norske delegasjonen i prosjektet har bestått av Glyn Roberts, Marit Sørensen, Øystein Røynesdal og Eivind Andersen fra Norges Idrettshøyskole. Kilde: EuroFIT/Norges idrettshøyskole

Unnskyldningene

Jobb, leksehjelp, fritidsaktiviteter, klesvask og oppvask. Den mye omtalte tidsklemma kan gi den beste av oss en bilring eller to.

– Jeg er avhengig av bilen til og fra jobb, sier Thomas.

Det blir lettvinte middager med lite grønnsaker. Kanskje en sjokoladebit eller to etter ungene er i seng. Fordi du har fortjent det.

– Mengder er mitt største problem.

– Jeg er dårlig på å planlegge og spise til samme tidspunkt hver dag. Når jeg først skal spise, så er jeg skrubbsulten. Så blir det for mange brødskiver med smør. Ække mye næring i det.

Og før du veit ordet av det er buksene blitt for trange og magen disser. Det blir januar, og du gjør noen halvhjerta forsøk på sommerkroppen. Kroppen stritter imot med alt den har. Etter hvert gir du etter for sofaens lokkende komfort. Det er tross alt veldig lenge til sommeren.

Årene går og midjemålet vokser. En kilo eller to ekstra i året kanskje.

– Badevekten gikk tom for batteri. Du vet, da var det stress å få tak i nye.

– Sønnen min klappa meg på magen. Han kalte det pølsemagen. Men det hjalp ikke nevneverdig på motivasjonen.

Så hva kan hjelpe på motivasjonen da? De fleste av oss veit jo at man bør bevege seg hver dag, styre unna for mye sukker og tomme karbohydrater. Ikke drikke for mye øl. Men hvorfor gjør vi ikke noe med det?

FOKUS: På stadion har han aldri problemer med å holde fokus. Kosthold og trening er en annen historie. Foto: Anders Fehn / NRK

Aha-opplevelsen

Hvert år dør 2400 nordmenn av lidelser knyttet til fedme.

Folk med fedme eller kraftig overvekt har også økt risiko for hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, noen typer kreft og diabetes type 2. Blant annet.

Thomas vil ikke bli en av dem.

Så han tropper opp hos Vålerenga en dag i uka i 12 uker. Målet er 85 kilo. Nesten femten kilo ned. Det er mye for en «mann med dinosauriske holdninger til trening og kosthold», som han selv sier.

For å nå målet følger han opplegget til punkt og prikke. Hver uke i tre måneder møter han opp i fotballdrakt. Ikke for å heie, men for å lære.

Sammen med andre Vålerenga-supportere er det både trening og teori på agendaen.

Atferdspsykologien som ligger i bunnen, er bygget på kjente prinsipper som feedback, sosial støtte, mestring og enkle treningslæreprinsipper.

Alt foregår i klubbens lokaler. I samtale med likesinna setter de mål og identifiserer utfordringer. Er ølinntaket på kampdag egentlig det største problemet? Hvor mye sukker er det egentlig i en cola? Alle må fylle en pose med sukker tilsvarende sukkermengden de tror finnes i cola. Det kan være en øyeåpner for mange.

– Rødvin har 75 kalorier. Cognac 225. For ikke å snakke om piña colada.

Thomas får stålkontroll over næringsinnholdet i livsviktige produkter.

– Det var en aha-opplevelse for mange, sier forsker Eivind Andersen.

Når kona ber deg om å gå til legen, så dropper du det. Når klubben din ber deg, da går du til legen. EuroFIT-deltaker

Etter gruppediskusjon og teori er det fysisk aktivitet ute på banen. Den første uka går de sammen med klubbens egne trenere rundt på stadion. De blir fortalt «innsidehistorier» om nåværende og tidligere storheter i klubben. Uka etter er det gåfotball.

I tillegg ble alle utstyrt med en aktivitetsmåler, som viser egne skritt og skrittene til andre supportere i prosjektet. Konkurranseinstinktet får fart på seg.

– Det var en uke jeg virkelig gikk inn for å slå slankerne i Rosenborg.

Mørke kvelder og lange dager på jobb hindret han ikke i å ta på seg joggeskoa for å gå nabolaget på Bøler øst i hovedstaden på kryss og tvers den uka. Godt over 220.000 skritt blei det. Alle var imponert.

– Dessverre klarte vi likevel ikke slå dem.

Det viktigste er uansett at de har det gøy sammen.

Sammen går’u med oss

Du gå’kke aleine i Vål’enga

sammen går’u med oss

for djupt inni sjela er Vål’enga

du er en av oss

EKTE SUPPORTERE SPISER EPLE: Thomas er blitt ganske bevisst på hva han putter i munnen. Foto: Anders Fehn / NRK

– JADDA!

Thomas reiser seg fra de gule stolene i LSK-hallen i Lillestrøm. Lett på fot. Et eple i munnen. Klapper det han kan. Fordelen med fleksibel arbeidshverdag er at du kan gå på treningskamp i lunsjen.

Og i tillegg hilse på stjerner som Mohammed Abdellaoue, alias Moa. Nå spillerutvikler i Vålerenga, tidligere toppscorer i samme klubb. Det er gjensynsglede, tør vi å påstå.

Perioder med skader og lite spilletid gir en toppscorer erfaring med å holde på motivasjonen. Derfor var han en selvsagt taler for fansen på slankeren.

– Jeg kan jo en ting og to om det å møte motgang. Derfor var mitt beste råd til gjengen ikke å gi opp selv om det kommer dager som er kjipe, sier den tidligere toppscoreren.

EuroFIT bygger på det forskerne kaller kjente atferdspsykologiske teorier, men X-faktoren er altså at fotballklubbene er som kjører programmet.

PEPTALK: Mohammed Abdellaoue var en av foredragsholderne for EuroFIT-supporterne i Vålerenga. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er mange tilbud der ute til folk som vil endre livsstil, men disse mennene opplever det som litt feminint å bry seg om helsen sin. Derfor tror vi suksessfaktoren er at de har fått jobbe med egen helse i et maskulint miljø, sier forskerne.

I mai 2016 ble supporterne målt og veid på nytt. Da har Thomas gått ned 7,5 kilo. Og over ti centimeter rundt livet. En stor seier. Men dessverre skulle hverdagen sabotere de gode resultatene.

28.000 wienerpølser

Målet med EuroFIT-programmet er ikke bare at mennene skal bedre helsa si rett etter at programmet er ferdig.

– Vi ville jo at de skulle skape varige endringer, sier forsker Eivind Andersen.

Drøyt 1800 kilo har over 500 europeiske fans kvitta seg med. Til sammenligning, det tilsvarer vekten av 28.000 wienerpølser.

– Resultatene viste også at de har mindre fett og sukker i blodet, drikker mindre alkohol og har bedre livskvalitet ett år etter.

De går i gjennomsnitt 678 flere skritt hver dag. Det er over 240.000 skritt i året.

Thomas gikk ned drøyt sju kilo under prosjektet.

Men enn periode med mye jobb og hektiske ettermiddager stakk kjepper i hjulene for fotballpatrioten fra Oslo øst. Vekten gikk litt opp igjen. Og litt ned igjen. Men i motsetning til tidligere forsøk på å komme seg inn i et par gamle jeans, ga han ikke opp. Selv om hans karriere som forsøkskanin var over.

Det handler om menn

La meg røpe at forskerne har større ambisjoner enn å få fart på noen få fotballsupportere i 15 europeiske eliteklubber. Dette handler egentlig om alle menn.

For på verdensbasis har antallet overvektige nesten tredoblet seg på tretti år. De fleste voksne nordmenn har i dag fedme eller overvekt, ifølge Folkehelseinstituttet. Andelen er størst blant menn. Og både pilene og vekta peker bare oppover, skal vi tro ekspertene.

Snart to år er gått siden Thomas og resten av supporterne gjorde sin siste måling og veiing i slankeprosjektet. Forskerne har analysert tallene, og resultatene er nettopp publisert i tidsskriftet Plos Medicine.

Nå ønsker EU og forskerne å gjøre prosjektet større.

– Vi jobber med å rulle dette ut til klubber i hele Europa, sier idrettsfysiolog Eivind Andersen.

De har også ambisjoner om å inkludere kvinnelige fans, i tillegg til konene og familiene til supporterne de har jobber med.

– Når programmet og oppskriften er ferdig slipt, skal det ikke lenger være behov for oss. Målet er at hvilken som helst klubb skal kunne plukke opp oppskriften og sparke det hele i gang.

Thomas veier i dag 93 kilo. Han drømmer fortsatt om 85 kilo. Det er han overbevist om at han skal klare.

Livsstilen

En hvit liten ball smeller i veggen i Voldsløkka idrettshall i Oslo. All klor i verden kan ikke fjerne lukta av mengden svett gymtøy som har vært her de siste tiåra.

Thomas spiller innebandy med jobben hver tirsdag. Foto: Anders Fehn / NRK

Men det ser ikke ut til å plage gjengen på banen. Magen hopper og svetten pipler. Men Thomas Vosmik (55) ser glad ut.

Hver tirsdag de siste to årene har han kommet hit. For å spille innebandy med jobben. På mandager løper han med en kompis. I helgen går han i skogen. På kampdag går han de drøyt seks kilometerne fra leiligheten sin på Bøler til Vålerengas nye stadion på Valle i Oslo. Da har han gjort seg fortjent til en halvliter eller to. For det må jo være rom for å kose seg også.

Han høres nyfrelst ut når han snakker om livsstilen sin. Anbefaler NRKs utsendte å gå litt ekstra hver dag. Roser rugbrød som lunsjmat. Livsstil, det er det det har blitt for Thomas. Det er ikke lenger et slankeprosjekt.

Det viktigste målet har han uansett allerede nådd.

– Ja, jeg kan se den. I alle mulige tilstander, flirer han.