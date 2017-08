Torsdag startet rettsaken i Oslo tingrett der tidligere elever krever tilbake 31,2 millioner kroner i skolepenger fra Westerdals. Skolen har tidligere brukt som argument at myndighetene ikke reagerte da Westerdals meldte inn at de hadde økt skolepengene.

Morten Hugo Berger, advokat i retter for elevene. Foto: Elin Martinsen / NRK

Advokaten til de 500 tidligere elevene som mener skolen bevisst har tatt for mye skolepenger, argumenterte med at det ikke kan være slik at Westerdals skal bli sittende igjen med de skolepengene de har tatt for mye selv om myndighetene ikke reagerte.

– Hvis du sender inn en søknad og du ikke hører noe, kan du ikke opptre som om du har fått dispensasjon. Man får ikke tillatelse stilltiende i Norge, sier elevenes advokat, Morten Hugo Berger.

– Hvilken paragraf skulle det være?

Skolens advokat, Henning Harborg, avviser dette med å si at Kunnskapsdepartementet etter alt å dømme var kjent med økningen av skolepenger og bakgrunnen for den.

– De har etter alt å dømme akseptert dette. Det foreligger ikke brudd på reglene!

Advokaten til Westerdals mener ikke det finnes noe straffbart i skolepengesaken.

– Hvilken paragraf skulle det være?

Tine Widerøe, rektor Westerdals. Foto: Elin Martinsen / NRK

Westerdals nåværende rektor, Tine Widerøe, synes det er synd at denne situasjonen går ut over dagens elever.

– Jeg syns saken er trist. Det er uheldig at saker fra år tilbake, som myndighetene ikke reagerte på før saken ble kjent, skal gå ut over dagens skole og elever.

– Kan ikke ta ut profitt

Erling Løken Andersen var selv elev på Westerdals og møtte i tingretten torsdag morgen for å representerer den gruppen av elever som nå er i retten mot den tidligere skolen sin. Foto: Elin Martinsen / NRK

Elevenes representant, Erling Løken Andersen, er i retten fordi han, og de andre som ikke tok imot forlikstilbudet til skolen mener saken er prinsippielt viktig.

– Vi er uenige i at Westerdals bare skal betale tilbake deler av det de har overfakturert elevene sine for, sier Erling Løken Andersen.

Lars Tormodsgard, advokat i retten for elevene. Foto: Elin Martinsen / NRK

I innledningsforedraget sitt torsdag morgen viste den andre advokaten som representerer elevene, Lars Tormodsgard, til prinsippet om forbud mot profitt i privatskoleloven.

– Skoler som får offentlig støtte kan ikke ta ut profitt. Westerdals er en betydelig privatskoleaktør, med en svært sterk posisjon i markedet. De har villedet elevene, og de er saksøkt av en stor del av elevene sine.

– Saken er ikke foreldet

Spørsmålet om saken er foreldet er også et element i saken. Ingen av elevene hadde grunn til å tro at de betalte for mye skolepenger før i 2016, sa elevenes advokat.

Mens skolens advokater senere ventelig vil argumentere for at saken er foreldet, er altså elevenes advokater uenige i det.

– I dette tilfellet har man krav på en tilleggsfrist på ti år før saken er foreldet, sier den andre av elevenes advokat, Morten Hugo Berger, til NRK i en pause.

Skolens advokat skal fortsette sitt innledningsforedrag fredag formiddag. Senere fredag skal også elevenes representant , skolens rektor, skolens tidligere styremedlem og utdanningsinstitusjonens økonomidirektør forklare seg. Saken avsluttes sannsynligvis mandag ettermiddag.

Saken om Westerdals startet høsten 2015 med Dagens Næringslivs første sak «Slik hentet skolebaronene ut 100 millioner tross utbytteforbud».