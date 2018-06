Wara om Øst politidistrikt: – Sånn skal det ikke være

NRK har tidligere fortalt om politijurister i Øst politidistrikt som i flere år har sendt bekymringsmeldinger om underbemanning og mangelfull etterforskning.

Blant annet har grove saker blitt liggende i over et år, og selv saker som er ferdig etterforsket blir liggende urørt.

– Det er krise, og på mange måter en varslet krise. Tilnærmet hver gang vi snakker med tillitsvalgte får vi høre at det ikke ser bra ut. Folk er usikre, mister troen på arbeidet sitt og ekstra mange erfarne jurister slutter nå. Alle politidistriktene har det vanskelig, sa Sverre Bromander, leder for fagforeningen Politijuristene til NRK.

– Ikke godt nok

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener situasjonen ikke er god nok. At voldtektssaker blir liggende i over et år, mener han ikke er holdbart.

– Her må vi se på både om det er et resursspørsmål, men også om det har vært en utviklingen i kriminaliteten, og det er det vi frykter, at vi får flere voldtektssaker. Det er veldig resurskrevende, og veldig vanskelig å avsløre og føre bevis for.

Wara sier han har tatt det opp med både riksadvokaten og politidirektoratet.

– Er det noe vi mangler her for å få det til, er jeg villig til å se det – enten det er penger eller hjemler eller lovgivning. Men nå må det kanskje først og fremst sørges for at det prioriteres.

NRK har også fortalt om at både befolkningen og politipatruljer sliter med å komme gjennom til politiets operasjonssentral. Dette mener ministeren heller ikke er godt nok.

– Man skal komme igjennom på en telefon når man ringer, det er helt opplagt.

– Bra at han erkjenner problemstillingen

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp), er glad for at justisministeren nå erkjenner problemstillingen.

– Jeg har utfordret ham tre ganger, både i spørretimen og skriftlig, og har fått til svar at det kun er snakk om et innkjøringsproblem og at det ikke er grunn til bekymring. Hvis han nå svarer noe annet enn han gjorde senest til meg i dag, er det bra, men det er ikke betryggende at situasjonen har fått utvikle seg over så lang tid, sier han.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp), sier det ikke er betryggende at situasjonen har fått utvikle seg over så lang tid. Foto: NRK

Les svaret fra Wara til Gjelsvik her.

Gjelsvik sier mange har sett på politireformen som en viktig årsak til hvorfor situasjonen har blitt slik den er nå.

– Mange har uttrykt at det har snudd opp ned på ressurser, og at ressursene har gått til reformen i stedet for å ivareta tryggheten til innbyggerne, sier han.

– En sammensatt problematikk

Leder for Politifagavdelingen i Politidirektoratet, Kristin Kvigne, sier det er flere årsaker til situasjonen i Øst politidistrikt. Blant annet en økning i seksuallovbrudd og arbeidsmarkedskriminalitet.

– Det utfordrer oss både på kapasitet og kompetanse. For det andre er vi i ferd med å implementere og innføre verktøy knyttet til etterforskning.

Leder for Politifagavdelingen i Politidirektoratet, Kristin Kvigne, sier de har sett en økning i seksuallovbrudd. Foto: Nadir Alam / NRK

– Og så er vi midt i en reform, som må få tid til å virke slik at vi kan komme til et sted hvor vi vil gjøre et bedre arbeid for borgerne, sier hun.

Men at voldtektsofre skal vente et år på saksbehandling, mener hun ikke er akseptabelt.

– Voldtekt er et prioritert område for politiet, og de sakene skal behandles raskt, avslutter hun.