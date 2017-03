Vurderer kommunal romleir i Oslo

Ifølge et brev som kanalen har fått tilgang til, vil campingplassen kunne ligge på en av Oslo kommunes ubebygde tomter, men de peker ikke ut et konkret sted. Brevet er sendt fra byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel til bymiljøetaten. Byrådet ber etaten utrede saken.

I byrådserklæringen står det at byrådet vil «øke antall overnattingsplasser og sanitærmuligheter for mennesker som ikke har et sted å bo».

Oslo kommune ryddet 107 romleire i 2016 og 53 i 2015. Kommunen rapporterer om at de hittil i år har fått uvanlig mange klager fra Oslo innbyggere om forsøpling.

Byrådet ser for seg at en campingplass kan løse problemene med forsøpling. Det skal være tilgang på dusjer og toaletter, og plassen skal driftes av kommunen eller en ideell aktør.

Høyre synes en kommunal campingplass er en dårlig idé.

– Det overrasket meg at Arbeiderpartiet foreslår dette. For noen år siden var de tilhengere av en variant av tiggeforbud, og nå foreslår de i stedet kommunale campingplasser, sier partiets gruppeleder i Oslo bystyre Eirik Lae Solberg til TV2.