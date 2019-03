Vurderer å trappe opp sikkerheten ved norske moskeer

– Vi er kjent med at politiet i London nå trapper opp sikkerheten rundt moskeene der. Vi er i en vurderingsfase og følger situasjonen nøye, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo-politiet til NRK.

Frankrike har også økt sikkerheten rundt sine moskeer etter terrorangrepene mot to moskeer på New Zealand.

I Oslo har så langt Islamic Cultural Centre Norway varslet at de setter inn sikkerhetstiltak under fredagsbønnen.

– Vi har bestemt oss for å trappe opp sikkerheten og vaktholdet under dagens bønn, sier talsperson Ikhlaq Ahmad til NRK.

Også moskeen på Furuset skjerper sikkerheten, men vil ikke gå inn på hva de gjør.

– Det er jo en naturlig konsekvens når noe slikt skjer, sier leder Zahoor Ahmad.

Moskeen på Grønland i Oslo forteller at de har vært i kontakt med flere sikkerhetsselskaper, og at det kommer til å være vektere til stede under fredagsbønnen som starter klokken 14.15 fredag.

Oslo-politiet sier flere moskeer har henvendt seg til dem i løpet av dagen. De ber folk forholde seg som normalt, og at de eventuelt vil komme med råd eller henvisninger i løpet av dagen.

Ikhlaq Ahmad i Islamic Cultural Centre Norway synes hendelsen på New Zealand er svært skremmende. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Folk er veldig bekymret

Normalt er det rundt 1500 personer som deltar på fredagsbønn i moskeen.

– Folk er veldig bekymret. De ringer oss for å spørre hva vi tenker om det som har skjedd, forteller Ahmad.

Han sier de ser alvorlig på situasjonen.

– Dette skjedde mot muslimer og på grunn av muslimhat. Derfor bør vi være forberedt og ha ekstra sikkerhet, sier han.

Muslimsk Dialognettverk (MDN) er også skrem at terrorangrepene i New Zealand.

– Vi er nå redde for at flere kan bli inspirert av dette, sier lederen i MDN, Senaid Kobilica.

MDN mener også norske myndigheter bør revurdere sin handlingsplan og inkludere tiltak mot det de mener er økt muslimhat i samfunnet.

PST følger situasjonen nøye

PST følger situasjonen på New Zealand og gjør fortløpende vurdering av om terroren der påvirker trusselbildet i Norge.

– Vi har per nå ikke opplysninger som tilsier at det som har skjedd der påvirker trusselbildet her, men vi jobber nå med å samle mest mulig informasjon om gjerningsmennene, sier Trond Hugubakken i PST.

Den antatte gjerningsmannen etter terroren på New Zealand skal ha skrevet et manifest der han hevder han har vært i kontakt med Anders Behring Breivik via hans støttespillere.

PST vil ikke kommentere noen spørsmål om denne kontakten.

Minst 49 mennesker er drept

Minst 49 mennesker er drept og én mann er drapssiktet etter terrorangrepene mot to moskéer i byen Christchurch på New Zealand.

Angrepene skjedde mot Al Noor-moskeen og Linwood-moskeen mens troende var samlet til fredagsbønn.

Fire personer, tre menn og en kvinne, ble pågrepet etter angrepet. Én av dem ble senere løslatt.

En mann i slutten av 20-årene er siktet for drap og politiet undersøker om to andre personer som ble pågrepet med våpen har tilknytning til saken. Politiet jakter ikke aktivt på flere gjerningspersoner.

