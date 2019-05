Vold og trusler øker mot ansatte i Oslo-skolen

– Det er en erkjennelse at vi har et problem og den erkjennelsen har vi nå, sa byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen, under presentasjonen av rapporten.

Byråd Thorkildsen mener at Oslo-skolen har et vold og trussel problem. Foto: NRK

Den ferske undersøkelsen viser at til sammen 1300 (1383) ansatte, det vil si åtte prosent, ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler i fjor. I 2017 var tallet drøyt 1100.

Antallet svært alvorlige hendelser, som biting, spark, slag og trusler har økt fra 201 til 340 i fjor.

Dårlig forebyggende arbeid

Byråden presiserte at denne utfordringen kun blir løst med felles løsninger, men i hennes erkjenning av problemet var hun kritisk til det forebyggende arbeidet.

– Vi har ikke forebygga godt nok. Det har ikke vært systematikk i det forebyggende arbeidet over tid eller en enhetlig retning på det, sa Thorkildsen.

Den ferske rapporten som ble presentert av Utdanningsetaten på mandag, viser at brorparten av elevene som både utsettes for og utøver vold eller trusler er mellom seks og tolv år. Flertallet er gutter.

I rapporten skriver etaten at økningen i «innrapporterte hendelser» er en bekymringsfull utvikling.

De fleste vold og trussel hendelsene per ansatt skjer på spesialskoler (51 prosent), mens i ordinær skole er det vanligvis 1–3 elever som står for de aller fleste hendelser.

Av de totalt 2183 innmeldte hendelsene ble kun 26 politianmeldt.

– Jeg er bekymra

Rapporten nevner at vold og trusler mot elever også øker. I fjor var det 1174 hendelser mot elever på Oslo-skolen, det tallet har økt til 1620 som er en økning på 38 prosent.

– Jeg er glad for at vi har rapporten, jeg er bekymra over utviklinga og den skal ikke få lov til fortsette. Det krever en helt annen samordning av innsatsen. Det gir oss muligheten til å komme styrket ut på den andre siden, mener byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.