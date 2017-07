Vold mot to dørvakter

En mann er pågrepet etter at han gikk løs på to dørvakter ved et utested i Son natt til lørdag. Mannen slo til og tok kvelertak på den ene dørvakten. Den andre grep han hardt i hånden, og denne dørvakten måtte til legevakt for sjekk. Den siktede sitter nå i arresten.