Vinterføre på veiene i Hedmark

Det gjelder særlig veiene i Østerdalen, Rendalen, Trysil, Engerdalen, Glåmdalen og Finnskogen. Det er også kommet en del snø rundt Elverum.

– I Hedmark og Oppland blir det nok en del skyer og snø utover dagen, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til NRK.

Det veksler mellom bart, bart i spor, løs snø og snøslaps på veien i området.

Vegtrafikksentralen fraråder å kjøre med sommerdekk i disse områdene. Entreprenørene er ute og brøyter og salter.

På vei vest og sørover

I Hedmark har det kommet rundt fem centimeter med snø siden midnatt.

På resten av Østlandet kan det bli sludd og snø etter hvert utover dagen.

– Nedbøren beveger seg vest og sørover nå. Men det kan bli nedbør som regn i lavtliggende strøk, ifølge Granerød.

I Oslo sentrum kommer nedbøren trolig som regn. Meteorologene melder om sludd på Oslo Lufthavn rundt klokken 06.30.

Bildet er tatt mandag morgen langs riksvei 25 i Trysil ved Midtskogberget. Foto: Statens vegvesen

Polart lavtrykk

Den første uka av mai har vært kald, etter at et polart lavtrykk la seg over landet.

Nå er et nedbørssystem på vei og vil i løpet av natt til søndag sørge for at det blir et nytt snøfall på Østlandet.

Den gode nyheten er at snøen ikke blir liggende lenge og smelter når sola begynner å varme utover formiddagen.

Varm april

Årets april måned ble både den nest varmeste og nest tørreste siden målingene hos Meteorologisk institutt startet i 1900.

Mai har så langt vært kjøligere enn normalen, men det hender innimellom at det faller snø på denne tiden av året.

Senest i 2017 våknet østlendingene opp til et kraftig snøfall 11. mai. I marka falt det en halv meter snø, og Bymiljøetaten kjørte opp skiløyper.