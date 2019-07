Vil takke for støtten etter at hun mistet Leah

– Jeg har det ikke så bra. Jeg skjønner fortsatt ikke helt hva som har skjedd, sier Løken når NRK ringer.

Men hun forteller at hun er overveldet av all støtten hun har fått av folk det siste døgnet.

Det var tirsdag formiddag at en kamerat av Løken gikk tur med chihuahuaen Leah på St. Hanshaugen i Oslo. I en video delt på Facebook fortalte Løken at raneren sparket til hunden flere ganger under ranet.

Hos veterinæren ble det påvist flere brudd i nakken og skallen, og livet sto ikke til å redde.

– Jeg rakk ikke å si ha det til henne eller noen ting, forklarer Løken.

SKADET: Leah ble sparket flere ganger, og døde av skadene. Foto: Privat

Vil si takk

Etter at ranet ble omtalt i flere medier begynte telefonen å ringe og støttemeldingene strømmet inn på Facebook.

– Det er litt merkelig når fremmede ringer sånn, men det er jo ganske brutalt at en hund blir drept på den måten.

Nå vil hun gjerne takke alle som har vist omsorg og skrevet hyggelige meldinger. Selv om hun ennå ikke har orket å lese alt som har kommet inn.

– Jeg setter veldig pris på det. Det viser jo at det er mange som bryr seg om dyr. Det er en god ting å ta med seg, sier hun.

Det er mange som har skrevet meldinger på facebookveggen til Løken. i tillegg har hun sprengt innboks både på mobilen og på Facebook.

Vil ikke ha hets

Etter at hun kom hjem fra veterinæren tirsdag var hun sammen med moren og sønnen sin hele kvelden. Hun forteller at hun har mange rundt seg som støtter henne.

– Noen venner av meg har også laget en innsamling, sier hun, men legger til at det er altfor tidlig å tenke på en ny hund.

Det er ikke bare en hund jeg har gått tur med. Hun har vært terapi, glede og omsorg i så mange år. Rubi Løken

Men i tillegg til støttemeldinger, har det også vært noe hets og rasisme i kommentarfeltet. Det syntes Løken er trist.

– Jeg vil ikke ha hat. Vi vet jo ingen ting om denne personen eller hvorfor han gjorde som han gjorde.

Leter etter gjerningsmannen

Politiet har så langt ikke pågrepet noen for ranet. De har fått inn ti tips i saken. De skal tirsdag gjøre ett nytt avhør av kameraten til Løken, som hadde med seg Leah på tur.

– Vi gjør en del undersøkelser ute i nærområdet, blant annet samler vi inn video, sier etterforskningsleder Solveig Vik Johansen.

Beskrivelsen av gjerningspersonen er en mann imellom 35 og 40 år. Han er cirka 180 centimeter høy og mørk i huden. Han skal ha lite hår og skjegg, og hatt på seg en brun ullgenser og mørk dongeri.