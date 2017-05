Vil ta over tomt på Nesøya

Rådmannen i Asker anbefaler at kommunen gir tre naboer lov til å ekspropriere en omstridt tomt på Nesøya. Saken ble kjent fordi en fjerde nabo rev et uthus i to, fordi han mente det sto delvis på hans tomt. Ifølge Budstikka håper rådmannen at de tre naboene kan dele bruken av tomta.