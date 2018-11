Vil stenge forurensende cruiseskip ute fra Oslo

Derfor har Oslo nå tatt initiativ overfor åtte cruisekommuner langs kysten fra Kristiansand til Trondheim om å lage felles miljøkrav til cruisenæringen.

Ett av forslagene er et felles krav om at cruiseskipene knytter seg til landstrøm fra 2025.

Felles krav til cruisenæringen Ekspandér faktaboks Her er de 14 punktene som byrådet i Oslo har invitert åtte andre norske cruisedestinasjoner til å slutte seg til: Krav til at alle cruiseskip med operasjon i norske fjorder og andre sårbare områder i norske farvann må operere med renseteknologi for svovel- og nitrogenoksider innen 2021.

Felles krav til bruk av landstrøm for cruiseskip, for alle norske cruisedestinasjoner, med virkning fra 2025.

Felles krav til utslippsfri drift av cruiseskip, inkludert inn- og utseiling til alle norske cruisedestinasjoner, med virkning fra 2026.

Fra 2019 å prioritere anløpende cruiseskip som kan dokumentere bruk av klima- og miljøtiltak, ved tildeling av anløpstidspunkt og kaiplass.

Legge opp til at landstrømanleggene skal ha standardiserte grensesnitt for til- og frakopling, slik at anløpende cruiseskip kan benytte samme type utstyr i alle norske cruisehavner.

Arbeide sammen for en årlig trinnvis økning av statlige havneavgifter for anløpende cruiseskip som ikke tar i bruk landstrøm i perioden til og med 2025.

Årlig trinnvis økning av kommunale havneavgifter for anløpende cruiseskip som ikke tar i bruk landstrøm i perioden til og med 2025.

Utrede flerbruksmuligheter ved etablering landstrømanlegg for cruiseskip, for å øke utnyttelsesgraden og redusere kostnadene for landstrømanlegg.

Felles tilnærming for å dekke cruiseskipenes oppvarmingsbehov ved kai.

Kreve nullutslippsløsninger i all cruiserelatert busstransport fra og med 2022.

Kreve nullutslippsløsninger i all transport av varer, avfallsbehandling, vedlikehold og andre tjenester relatert til cruiseskipets anløp fra og med 2022.

Arbeide for at ny lov kan gi hjemmel for å innføre begrensninger på maksimalt antall cruisepassasjerer per dag, samt maksimalt antall cruiseanløp per dag.

Vurdere om det finnes alternative, og mer egnede, kai arealer til cruisevirksomhet med utgangspunkt i miljø, sikkerhet og passasjervolum.

Arbeide sammen for at Enova i større grad prioriterer midler til maritim næring for å stimulere til raskere utbygging av landstrøm i cruisehavner. Kilde: Byrådet i Oslo.

Slipper ikke inn

Høyre og Venstre i Oslo vil ikke vente på andre. De to partiene vil at bystyret vedtar et ensidig krav om landstrøm fra 2025 når nullutslippsplanen for Oslo Havn blir behandlet i dag.

– Ellers slipper de ikke inn til Oslo Havn, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

– Etter min mening er ikke det er stort tap for Oslo. I mange byer rundt omkring i verden er det nå stor motstand mot cruisetrafikken og den miljøutfordringen de representerer.

– Cruiseturisme er en stor miljøbombe globalt. De har vanvittig store klimautslipp og mye lokal luftforurensning, sier Bjercke.

Snaut 10 % av utslippene

– Det er også positive sider ved cruisetrafikken, men vi er nødt til å stille noen miljøkrav slik at skipene ikke forurenser mye når de ligger til havn, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

– Fra 2025 vil vi stille krav om at cruiseskipene må bruke landstrøm. Ellers vil vi ikke at de skal komme til Oslo Havn, sier han.

HARDT MOT HARDT: Eirik Lae Solberg (H) og Hallstein Bjercke (V) vil stenge cruiseskip som ikke kobler seg til landstrøm ute. Foto: Olav Juven / NRK

Cruiseskipene bidrar i dag til i underkant av ti prosent av klimagassutslippene og den lokale luftforurensningen fra Oslo Havn.

De fem utenlandsferjene står til sammenligning for om lag 40 % av utslippene fra havna. Men når den siste København-båten kobler seg til i 2020, vil alle de store ferjene være over på landstrøm.

– Da forstår ikke vi hvorfor vi ikke også skal stille krav til cruiseskipene, sier Eirik Lae Solberg.

Oppnår mer

– Vi tror at vi kan oppnå mye mer gjennom samarbeid, sier Oslos næringsbyråd Kjetil Lund (Ap).

Cruisetrafikken har lenge vært omdiskutert, ikke minst på Vestlandet. Mange er kritiske både til luftforurensningen og til belastningen og trengselen cruiseturistene påfører sårbare småsteder som Flåm og Geiranger.

Cruisekommunene Kristiansand, Stavanger, Bergen, Eidfjord, Aurland (Flåm), Stranda (Geiranger), Ålesund og Trondheim er adressater for Oslos nye cruiseinitiativ.

FOLKERIKT I GEIRANGER: Mange populære cruisedestinasjoner er preget at kø og trengsel. Foto: Sissel Brunstad / NRK

God næringspolitikk

– Oslo er ikke er stor cruisehavn, men vi er en stor by. Derfor ønsker vi å ta lederskap og prøve å samordne politikken med andre byer både i Norge og internasjonalt for å innføre felles miljøkrav.

– Det kan være landstrøm, utslippsfri inn- og utseiling og andre tiltak for å få ned utslippene og gjøre cruisenæringen mer miljøvennlig, sier Kjetil Lund.

Han legger til at felles krav også er god næringspolitikk fordi det vil gi cruisenæringen felles rammebetingelser.

JA TIL CRUISE: Byrådsleder Raymond Johansen og næringsbyråd Kjetil Lund vil at Oslo skal være cruisehavn også i fremtiden.

Næringen positiv

Daglig leder Inge Tangerås i interesseorganisasjonen Cruise Norway sier at næringen ønsker å bli utslippsfri så raskt det er teknologisk mulig og hilser et samarbeid velkommen.

– Hvis flere havner tilbyr landstrøm, vil det være et større incitament for rederiene til å bruke landstrøm.

– På byhavner er det viktig å samarbeide om den energirollen som de litt større havnene må kunne ha i fremtiden, enten det er å levere landstrøm, ladestrøm eller andre nullutslippsdrivstoff som måtte komme.

– På samme måte må et nettverk av havner også kunne rigges til å ta imot avfall fra skipsfarten, legger Tangerås til.

Skygger for festningen

Også i Oslo blir cruisetrafikken debattert. Særlig er plasseringen av cruiseterminalen og gigantiske cruiseskip rett foran nasjonalmonumentet Akershus festning omstridt.

At cruisetrafikken legger beslag på så mye attraktivt havneareal var en av grunnene til at byrådspartiet MDG nylig vedtok at cruisetrafikken i Oslo bør avvikles helt. Byrådsleder Raymond Johansen er ikke enig.

Spektakulære skip

– Det er nok ikke den viktigste delen av turistnæringen i kroner og øre, men den er viktig nok og et godt supplement til den andre voksende turistnæringen i Oslo.

– Vi er hovedstad i en sjøfartsnasjon og kan dele den fantastiske innseilingen gjennom Oslofjorden med mange cruiseturister.

– Det er spektakulære skip som kommer inn. De er en del av bybildet selv om vi nok på sikt vil skifte cruisehavn, sier Johansen og viser til planene om å flytte cruiseterminalen fra Søndre Akershuskai til Filipstad.