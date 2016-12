Vil stanse Airbnb-utleie

Airbnb er blir stadig mer populært. Gjennom denne og lignende nettjenester kan du leie rom eller leilighet som alternativ til hotell når du er på reise.

Men leiligheter i sentrum skal være boliger og ikke en inntektskilde for folk som eier flere leiligheter, mener Ap-politiker og stortingsrepresentant Jan Bøhler, som vil stanse utleievirksomheten.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Ap vil ikke ha Airbnb-utleie i Oslo. Foto: Beate Grøndahl / NRK

– Det er et stort problem at opptil 40 prosent av leilighetene i Oslo kjøpes opp av folk som ikke skal bo der selv, men som skal bruke dem til utleie for eksempel via Airbnb, mener Bøhler.

– Det fører jo til at alle de som trenger bolig i Oslo får mye større problemer med å skaffe seg leilighet, sier Bøhler.

Lever av utleie

Bare på de relativt nye boligprosjektene Barcode, Tjuvholmen og Sørenga i hovedstaden finner vi flere titall leiligheter som er lagt ut på Airbnb.

NRK har snakket med en mann som eier og leier ut sju leiligheter i Oslo. Han og kona lever av det. Han betaler skatt og driver innenfor lover og regler, men han vil ikke stå frem i et intervju.

Konsekvensene av denne businessen er negative for dem som vil bo i byen, mener Jan Bøhler.

– Når det utarter til at folk kjøper opp leiligheter for å leie ut via Airbnb eller lignende systemer, så er det jo næringsvirksomhet, mener Bøhler.

– I områder som er regulert til bolig skal det ikke være næringsvirksomhet.

Forbudt i Barcelona sentrum

Flere byer regulerer nå slik privat utleie. I Barcelona sier politikerne at boliger i bykjernen skal være for byens egne borgere som vil ha et sted å bo og ikke som overnattingssteder for turister. I bykjernen er privat utleie via Airbnb og lignende tjenester blitt forbudt.

Nylig ga bystyret i Barcelona utleienettstedene Airbnb og HomeAway en bot på 600.000 euro for ulovlig markedsføring av boliger som det ikke er lov å leie ut.

Uproblematisk for Oslo

Avdelingsleder i Plan- og bygningsetaten, Kyrre Jordbakke, sier de ikke uten videre kan slå ned på det Bøhler kaller næringsvirksomhet.

Kyrre Jordbakke er avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten i Oslo Foto: Namra Saleem / NRK

– For den som eier mange boliger og leier dem ut er det kanskje næringsvirksomhet, men for objektet som sådan er det jo et boligformål, og da er det jo innenfor reguleringen hvis det er regulert til bolig, sier Jordbakke.

Han mener det er uproblematisk etter lovverket at en huseier leier ut flere leiligheter og har det som inntekt.

– Det er ikke noe som sier at det er forbudt, i hvert fall, sier Jordbakke.

Men også Jordbakke tror det kommer reguleringer på dette området.

– Det at vi får opp sånne problemstillinger som dette her, aktualiserer dette, og da vil vi ta det opp.