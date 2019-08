I fjor la Klima- og miljødepartementet ut flere bilder på hjemmesiden, der statsråd Ola Elvestuen (V) poserer med diverse ulvevalper i armene.

Selv delte statsråden en videosnutt på Facebook hvor han holder opp en brunsvart valp som han presenterer som «Balder».

Minister med favnen full av ulvevalper. Nå kan statsråd Ola Elvestuen få en sak om felling av den samme ulveflokken i fanget. Foto: skjermdump

«Se her! Dette er helt unikt. Dette er Balder. Han er ulv og vel bare tre uker gammel.»

Sa en tydelig rørt venstrepolitiker.

Anledningen var at Elvestuen var med Statens naturoppsyn på ulveregistrering i reviret Letjenna i Hedmark.

«Hvis noen trenger et bedre bevis på at vi skal ha ulv i Norge, og at vi trenger en levedyktig bestand, så er det han her. Han er et veldig godt eksempel på hva ulv også innebærer. Dette er helt fantastisk».

Foreslås skutt

Ett år senere går den samme ulveflokken svært utrygge tider i møte.

Flokken som valpene var del av, foreslås nemlig skutt i vinterens lisensjakt. Det er sekretariatet til rovviltnemndene som anbefaler dette i innstillingen til møtet 20. august.

Av saken går det fram at til sammen tjue ulver bør felles. Flokken på åtte innenfor ulvesonen og i tillegg tolv utenfor.

Lederen av Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold tror det vil bli flertall for å felle flokken, når avgjørelsen skal tas i et fellesmøte med Rovviltnemnda i Hedmark.

Det blir statsråden som må avgjøre om ulvene i Letjenna-reviret bør felles, mener MDGs Øyvind Solum. Selv mener Solum at flokken må spares. Foto: Miljøpartiet De Grønne

– Selv om jeg definitivt vil stemme mot felling av flokker innenfor ulvesonen, så er jeg ikke veldig optimistisk når det gjelder å få gjennomslag for det, sier MDG-politikeren Øyvind Solum.

Elvestuen får saken i fanget

Uansett utfall klages vedtakene regelmessig inn for departementet både av ulvemotstandere som mener det skytes for få ulver og tilhengere som mener det skytes for mange. Dermed vil Ola Elvestuen få ulveflokkens skjebne i fanget.

NRK vil gjerne vite hva slags følelser og tanker statsråden har om felling av denne flokken hvor han har holdt valpene i hendene og omtalt dem med navn. Men det vil ikke venstrestatsråden sin noe som helst om.

– Klima- og miljødepartementet er klageinstans i slike saker og jeg kan derfor ikke uttale meg om innstillingen, svarer Ola Elvestuen.

– Kan ikke behandle saken

Senterpartiet derimot er veldig tydelig på at statsråden gjennom det personlige engasjementet han har vist for denne flokken, ikke bør få røre fellingssaken.

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener statsråd Ola Elvestuen ikke bør få avgjøre skjebnen til ulveflokk etter at han «dullet"med ulver fra samme flokk i fjor. Foto: NRK

– Han har stått og dullet med en ulv og gitt den navn, og brukt den som eksempel på hvorfor vi skal ha ulv i Norge. Det at han skal behandle en sak om å ta ut denne ulveflokken, det er ikke han habil til å gjøre nå. Det bør han selv se, tordner stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Uforståelig kritikk

– Det er uforståelig for meg at Senterpartiet mener en statsråd blir inhabil dersom man er ute for å se hvordan forvaltning og overvåking skjer i praksis. Dette svarer Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en e-post til NRK.

– Kunnskap er viktig, og dette var også en viktig motivasjon for meg da jeg var med Statens naturoppsyn for å se hvordan feltarbeid og bestandsovervåking av ulv foregår i praksis.

Hele videoen med «Balder» kan du se her: