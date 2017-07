Vil renvaske Fasting Torgersen

To år etter at drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen døde, gjør advokat Cato Schiøtz et siste forsøk på å få ham renvasket, skriver Klassekampen. Det er sjette gang noen prøver å gjenoppta saken. Rigmor Johnsen ble drept i Skippergata i desember 1957.