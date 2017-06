Vil lokke Justisdepartementet ut av Oslo

– Når staten investerer 26 milliarder kroner i Follobanen regner jeg med at de vil ha litt igjen for det, sier Ski-ordfører Tuva Moflag.

Sju prosjektgrupper har levert forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet i Oslo sentrum kan se ut. Ski-ordføreren har merket seg advarslene om at det kan bli for massivt å samle alle departementene der.

– Ski blir bare en kort togtur unna når Follobanen er ferdig. Det er ikke noe vits i å bygge den infrastrukturen bare for å frakte folk én vei. Vi vil ha folk til Ski også, sier Moflag.

Beredskapsklynge

Ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap). Foto: Else Karine Archer / NRK

Men de vil ikke bare ha vanlige folk, Ski kommune vil ha statssekretærer, minister og embetsverk også. Det er allerede klart at kommunen like sør for Oslo får politiets nasjonale beredskapssenter.

Tomta ordføreren mener kan romme Justis- og beredskapsdepartementet kalles «Slipset» på folkemunne og ligger ved Ski stasjon.

– Det er nær både beredskapssenteret og Øst politidistrikts hovedkontor. Her har vi mulighet til å skape en justis- og beredskapsklynge i Follo, sier ordføreren.

– Være samlet

– Det blir liggende som en festning som rager over byen, sa Venstres Ola Elvestuen tidligere denne uka.

Han advarte mot at det nye regjeringskvartalet i Oslo kan bli for massivt når Staten skal trykke inn alle departementene minus Forsvarsdepartementet på et lite område.

– Man må tenke avstand i tid. Ski vil være tett på regjeringskvartalet i reisetid, sier Moflag.

Hun ønsker å skape en motstrømseffekt der en også utnytter kollektivtilbudet ut av hovedstaden i rushtida. Men at togturen vil ta bare 12 minutter er ikke tilstrekkelig, mener Høyres justispolitiker og leder i Akershus Høyre, Hårek Elvenes.

Høyres justispolitiker Hårek Elvenes (Ap). Foto: Trond Vestre / NRK

– Reisemessig er det ingen utfordring, men Justis- og beredskapsdepartementet har ingenting i Ski å gjøre. Det finnes ingen gode grunner for å legge det til Ski. Justisdepartementet skal samhandle med andre departementer og de ligger i Oslo, sier Elvenes.

Beslutningen er allerede tatt

Justis- og beredskapsdepartementet på sin side vil ikke kommentere forslaget fra Ski kommune, men ber oss kontakte Kommunal- og moderniseringedepartmentet for svar. I en e-post skriver statssekretær Paul Chaffey at beslutningen om regjeringskvartalet er tatt:

«Regjeringen besluttet i 2014 å samle alle departementene (unntatt Forsvarsdepartementet) i det nye regjeringskvartalet som skal bygges mellom Akersgata og Møllergata. Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er godt i gang. Det planlegges nå for at innflytning starter i 2023–25.»

Dermed kan det se ut som om at det er små sjanser for at Ski ordføreren får det som hun vil, men hun gir likevel ikke helt opp.

– Når staten investerer såpass mye penger som de gjør i Ski, så håper jeg de også vil ta ut full effekt av den investeringen, sier Moflag.