Vil legge ned nye Viken

– Det er hyggelig å stå her og presentere den første, men forhåpentligvis siste politiske plattformen for Viken, sier Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, førstekandidat for Senterpartiet i Viken, på pressekonferansen.

Etter sammenslåingen av Akershus, Østfold og Buskerud vil det nye storfylket Viken strekke seg fra Hardangervidda til Halden.

Men etter at de rødgrønne vant fylkestingsvalget i det nye fylket med 1,2 millioner innbyggere, går Viken nå en utrygg fremtid i møte.

– En stor seier

– Vi har fått gjennomslag for å sende en søknad om oppløsning av Viken. Det blir heller ikke noe fylkeshus i Sandvika, sier Tvinnereim,

– I arbeidet med denne plattformen har vi sett veldig tydelig hvor mangfoldig Viken er, og hvor krevende det er å finne gode løsninger for folk som bor i nærheten av Hardangervidda og de som bor på grensa til Oslo.

Reverseringen av Viken fylke, som det nye politiske flertallet i Viken går inn for, regnes som en seier for Senterpartiet.

– Dette er en stor seier for oss. Jeg er kjempefornøyd. Vi har gjort et historisk godt valg, sier Tvinnereim til NRK.

Det nye fylket skal etter planene være klar for sine oppgaver fra 1. januar 2020.

Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Tonje Brenna (Ap), Camilla Eidsvold (SV) og Kristoffer Robin Haug (MDG) er valgvinnerne av fylkestingsvalget i det nye storfylket Viken. Foto: Viken

Starten på slutten for Viken

Ap, Sp, MDG og SV presenterte plattformen for nye Viken fylke for perioden 2019 til 2023 tirsdag ettermiddag.

For å få til å skrote Viken må det et eventuelt regjeringsskifte til i 2021. De må også innvilge søknaden om oppløsning av storfylket.

For å få til å skrote storfylket Viken en gang for alle må det et regjeringsskifte til.

– Vi tror det er gode muligheter for dette. Det viser kommunevalget at det er, sier Tvinnereim.

Fylkestinget i Viken Slik fordeles de 87 plassene i fylkes­tinget mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. H AP SP FRP MDG SV V FNB R KRF PP PARTI ENDRING H Høyre 22 22 mandater AP Arbeiderpartiet 22 22 mandater SP Senterpartiet 12 12 mandater FRP Fremskrittspartiet 8 8 mandater MDG Miljøpartiet De Grønne 7 7 mandater SV Sosialistisk Venstreparti 4 4 mandater V Venstre 3 3 mandater FNB Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 3 3 mandater R Rødt 3 3 mandater KRF Kristelig Folkeparti 2 2 mandater PP Pensjonistpartiet 1 1 mandater

Har ønsket reversering lenge

Før valget gikk både Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti hardt ut mot sammenslåingen, og gjorde reverseringen av Viken til sine viktigste kampsaker.

Arbeiderpartiets toppkandidat Tonje Brenna har de siste årene også vært en tydelig kritiker av planene, men var derimot vagere i uttalelsene før valget.

– Jeg kan ikke svare på det. Partiprogrammet sier ingenting om hva vi vil gjøre med Viken dersom vi får muligheten til å oppheve vedtaket, sa Brenna til NRK.

Slik blir Viken seende ut. Det lyse feltet i midten er Oslo.

– Vi fire partiene har alle vært imot denne tvangssammenslåingen, og forhandlingene har vist med all tydelighet at Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon, sier Tvinnereim på dagens pressekonferanse.

Troms og Finnmark

I nord ble de rødgrønne enige mandag om plattformen for Troms og Finnmark.

Men det nye fylket får ikke lang levetid, hvis Ap, Sp og SV får det som de vil.

Protestene mot å slå sammen Troms og Finnmark har vært høylytte, og særlig fra Finnmark.