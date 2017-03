Vil la deg drikke til restaurantfrokosten på 17. mai

I Bergen kan du i dag drikke vin og øl fra klokken 07.00 på nasjonaldagen. I Kristiansand får restaurantene servere alkohol fra klokken 09.00.

Men i hovedstaden får ikke utestedene lov å servere alkohol før klokken 12.00 på søndager, hellig- og høytidsdager.

Peter Myhre vil utvide skjenketidene i Oslo. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det vil Frp gjøre noe med, og foreslår for bystyret å endre reglene slik at utesteder i Oslo kan servere alkohol fra klokken 06.00.

– Det er fult tillatt etter alkoholloven. Derfor har jeg har ingen grunn til å støtte en politikk slik den vi har nå, hvor vi strammer enda mer til, enn det alkoholloven tillater, sier bystyrerepresentant Peter N Myhre (Frp).

Alkoholloven åpner for at drikke med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent kan serveres fra kl. 06.00.

Mener det bør være lov

– Når klokken blir tolv på 17. mai, så blir det straks folksomt på restaurantene, så jeg tror dette kan være et godt tilbud, sier Myhre, som står bak forslaget.

– 17. mai er barnas dag. Hvorfor skal det være nødvendig for voksne å drikke før klokken er tolv på dagen?

direktør i Virke, Reise Norge og kultur mener andre ting er viktigere å jobbe for, enn utvidet skjenketid i Oslo.

– Det er ikke nødvendig, men det må være lov. 17 mai er alles dag, og det er mange voksne som er i byen uten å ha med seg barn. For dem kan dette kanskje være et alternativ. Det bør i hvert fall ikke være forbudt.

Men direktør i reise Norge og kultur i Virke, som representerer mange i serveringsbransjen, er lunken til forslaget.

Virke mener det er viktigere å jobbe for at bransjen skal få mest mulig like vilkår og betingelser i hele landet.

– Vi er selvfølgelig positive til alle tiltak som gjør at restauranter kan tjene penger, men vi har ikke fått noen signaler fra bransjen om at de ønsker seg dette. Jeg tror ikke det er et skrikende behov, sier direktør Line Endresen Normann.

Utelivsgründer Bo Vivike eier flere utesteder og restauranter både i Oslo og Lillestrøm. Han mener bransjen har et samfunnsansvar, og ønsker ikke at skjenketidene skal utvides på morgenen. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Mener bransjen har et ansvar

Det får hun støtte i av Bo Vivike, som eier en rekke nattklubber og serveringssteder i Oslo, deriblant Bar Tjuvholmen, Nox og Sollihagen, og Bar Vulkan.

– Vi vil jo ha mest mulig liberale åpningstider, men dette er ikke veldig viktig for oss. Vi ville heller hatt en time ekstra på kvelden om vi kunne velge, sier Vivike.

Han mener bransjen også har et samfunnsansvar, og at et par ekstra timer med inntjening på dager som 17. mai ikke er verdt de negative konsekvensene av et slikt forslag.

– Dersom vi åpner opp for sånne åpningstider, så blir det ikke bare champagne på 17. mai. Da åpner vi også opp for alkoholikere som kan sitte å drikke fra morgenen av, sier Vivike.