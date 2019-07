Vil ikke senke promillegrensen: – Vi er forbauset

1. Arbeidsgruppen vil gjennom samarbeid om Redningsselskapets kampanje «Sjekk vesten-dagen», bidra til å gjøre behovet for vedlikehold av flyteutstyr mer kjent. Her vil det være spesielt fokus på sjekk av oppblåsbare vester.

2. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil som ansvarlig myndighet bidra med informasjonstiltak rettet mot forbrukere og bransjen om nødvendighet av periodisk vedlikehold på oppblåsbar vest.

3. DSB vil utarbeide informasjonsmateriell om vedlikehold av flyteutstyr til båtmessen «Sjøen for Alle» 2020.

4. DSB vil bidra med importørseminar, for importører og produsenter, med presentasjon av gjeldende regelverk og ansvaret forhvilke sikkerhetskrav som gjelder for personlig verneutstyr og oppblåsbare vester.

5. Arbeidsgruppen skal sørge for at det tilbys praktisk undervisning i vedlikehold av oppblåsbare vester på «Sjøen for Alle» 2020.

6. Arbeidsgruppen vil gjennom informasjonsarbeid- og holdningsskapende arbeid ha fokus på bruk av flyteutstyr, dødmannsknapp, varsling og gode ombordstigningsmuligheter ved fall til sjø.

7. Redningsselskapet vil markedsføre og få flere til å ta i bruk varslingsappen SafeTrx

8. Redningsselskapet vil øke oppmerksomheten om brannsikkerhet i båt ved å invitere media til en fram- visning av hvor raskt en båt kan bli overtent.

9. Norboat vil arbeide for at båtforhandlere tar større ansvar i informasjonsarbeidet om sikkerhetsutstyr.

10. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) vil informere om muligheten for sikkerhetsbesiktigelse av fritidsbåt til sine medlemmer.

11. KNBF vil utarbeide og distribuere sikkerhetsfoldere. Per i dag er folderne «Teknisk båtsikkerhet» og «Sikkerhetsutstyr om bord» utgitt.

12. KNBF vil videreføre gjennomføringen av årlige sikkerhetsdager hvor også Politiet, Brannvesenet, Redningsselskapet og lokale aktører deltar.

13. Arbeidsgruppen vil utvikle verktøyfilmer som setter sikkerhet i fokus og som kan brukes av alle som ønsker å drive aktivt forebyggende arbeid. De vil utvikle presentasjonskonsepter med lav brukerterskel slik at en kan tilrettelegge for aktivt informasjonsarbeid i skoler, båtklubber og andre relevante arenaer.

14. Sjøfartsdirektoratet vil, sammen med Sakkyndig råd, utarbeide og distribuere god og lettfattet informasjon om hvilket sikkerhetsutstyr forskjellige båttyper bør ha som minimum. Dette inkluderer sjekklister over påbudt og anbefalt utstyr.

SIKKERHETSUTSTYR – KONTROLLVIRKSOMHET

15. Politiet vil utføre kontroller av at lovpålagt sikkerhetsutstyr er i orden, herunder bruk av flyteutstyr, tilgjengelig flyteutstyr, bruk av lanterner mv.

16. Sjøfartsdirektoratet vil øke sitt tilsyn hos produsenter, forhandlere og importører, herunder kontrollere om kravene til ombordstigningsanordning på fritidsfartøy fra 2,5 meter er ivaretatt.

17. DSB vil i perioden overvåke produktgruppen personlig verneutstyr, herunder personlig flyteutstyr, og gjøre tiltak der det er nødvendig.

RUSMIDLER

18. Arbeidsgruppen vil kanalisere sine tiltak knyttet til rus inn i kampanjen «Klar for Sjøen». Som beskrevet inneholder denne kampanjen et rikholdig spekter av tiltak.

19. Økt kontrollinnsats og håndheving av gjeldende regler langs kysten fra politiets side, spesielt i de deler av landet som synes å være mest risikoutsatt.

20. Arbeidsgruppen vil ved ulike sjønære arrangementer synliggjøre farene forbundet med å kombinere alkohol og ferdsel til sjøs.

SIKKERHET VED BRYGGE/HAVN

21. Arbeidsgruppen vil sammen sørge for at det blir utviklet informasjonsmateriell om utforming av trygge brygger og kaianlegg. Informasjonen må inneholde eksempler. Medlemmene i arbeidsgruppen vil bruke sine kanaler for å spre denne informasjonen til eksempelvis båteiere, båtforeninger, leverandører og havneeiere. KNBF og NSF vil allerede i 2019 sende ut informasjon til sine medlemmer.

22. Norges Padleforbund, Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet vil bidra i Drukningsforbyggende råd sin nasjonale kampanje mot drukning.

23. Kystverket vil, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, gå i dialog med kommuner og havnevesen om hvordan de kan bidra til at brygger og kaianlegg i deres kommune sikres bedre.

FART

24. Kystverket vil arbeide opp mot kommunene om å samkjøre fartsbegrensninger i gitte områder og om å synligjøre fartsgrensene bedre, bedre skilting osv.

25. Kystverket vil samle inn alle fartsbestemmelser fra kommunene og andre forskrifter, samt legge dette inn i databasen som grunnlag for kartsystemer og andre elektroniske løsninger.

26. Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet vil samarbeide om «Løft Blikket» kampanjen.

27. KNBF vil i samarbeid med Simsea videreutvikle og oppfordre til frivillig simulatortrening for de som fører hurtiggående fritidsfartøy.

28. Redningsselskapet vil tilby opplæring på sitt sjøsikkerhetssenter i Horten.

29. Arbeidsgruppen mener at det skal vurderes om det er behov for å innføre et høyhastighetssertifikat.

FARTØYSIKKERHET

30. Sjøfartsdirektoratet vil bidra internasjonalt med arbeidet knyttet til ISO-standarder for å sikre at kravene til produksjon av fritidsfartøy er tilpasset norske forhold.

31. Sjøfartsdirektoratet vil øke sitt tilsyn knyttet til CE-merking av fritidsbåt, herunder tilsyn av forhandlere, importører og produsenter, samt oppfølging av bekymringsmeldinger.

32. Sjøfartsdirektoratet vil revitalisere samarbeidsavtalen med Tolletaten i forhold til kontroll av fritidsbåter som passerer grensen.

33. Norboat vil bidra med innhenting av innspill til pågående arbeid med relevante standarder, samt videreformidle informasjon om vedtatte endringer til sine medlemmer.

FARLEDER

34. Kystverket har satt i gang en prosess og startet merkingen av helhetlige leder fra Lindesnes til Svenskegrensen.

35. Kystverket vil utføre merking med lys/lanterner på ulykkesbelastede steder og leder brukt av fritidsbåter.

36. Kystverket vil videreutvikle «Merk skjæret» kampanjen hvor fritidsbåtbrukere selv kan registrere skjær og grunner, og som senere danner grunnlag for nye sjømerker.

37. Arbeidsgruppen vil drive holdningsskapende arbeid og utvikle/distribuere informasjonsmateriell om sjømerkesystemet og sjøkart.

38. Kystverket vil ta initiativ til å fullføre prosjektet «Sikker kurs» appen.

UTLEIE AV BÅT

39. DSB vil kjøre seminar vedrørende produkt- og forbrukertjenester, for å øke kjennskap til regelverk og ansvaret som hører til tjenestetilbydere.

40. NHO Reiseliv vil drive informasjonsarbeid ovenfor sine medlemmer som driver naturbaserte reiselivs- bedrifter og utleie til havfiske.

41. Sjøfartsdirektoratet vil gjennomgå sitt tilbud av informasjonsbrosjyrer og sikkerhetsfoldere mv., og gjennomføre eventuelle oppdateringer, samt oversette informasjonen til flere språk.

42. Arbeidsgruppen vil samarbeide for å få ut informasjon til utleiere, leietakere og turistkontorer.

43. Redningsselskapet vil vurderer tilpassede medlemskap for bedrifter som driver med båtutleie.

44. DSB vil gjennomføre bransjerettet tilsyn mot tilbydere av forbrukertjenesten båtutleie.

45. Sjøfartsdirektoratet vil gå i dialog med Telenor kystradio og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om å kunne tilby utleiere gode ordninger som gjør at de kan tilby VHF i utleiefartøy.

46. DSB vil i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet vurdere eventuelt behov for ytterligere regulering av området utleie av båt.

BÅTFØRERS KOMPETANSE – FORMELL KOMPETANSE

47. Sjøfartsdirektoratet vil drive kontinuerlig forbedring av innholdet i båtførerprøven, internasjonalt båtførersertifikat (ICC) og fritidsskippersertifikatet (D5L).

48. Sjøfartsdirektoratet vil følge opp Norsk Test, og sørge for effektivt tilsyn med testsentre for å forebygge juks på båtførerprøven.

49. Sjøfartsdirektoratet vil gjøre internasjonalt båtførersertifikat (ICC) mer kjent, og oppfordre flere til å velge dette sertifikatet ettersom det innebærer en praktisk prøve.

50. Sjøfartsdirektoratet vil forbedre sin oppfølging av skoler som er godkjent for fritidsskipperutdanning, blant annet gjennom årlige fellesmøter og revisjon av skolenes kvalitetssystem.

51. Sjøfartsdirektoratet vil etablere muligheten for å ta deler av fritidsskipperkurset som e-læring, slik at kurset blir mer tilgjengelig for kandidatene.

52. Sjøfartsdirektoratet vil arbeide for at flest mulig skoler tilbyr båtførerprøven som en del av valgfag i skolen.

53. Sakkyndig råd vil vurdere behovet for praktisk prøve i forbindelse med båtførerprøven nærmere.

BÅTFØRERS KOMPETANSE – ANDRE KOMPETANSEFREMMENDE TILTAK

54. Redningsselskapet vil styrke tilbudet om sommerskoler for barn og ungdom.

55. Redningsselskapet vil styrke og gjennomføre Elias-arrangementer.

56. Redningsselskapet vil videreutvikle og styrke RS-Ung lag.

57. Redningsselskapet vil videreføre kampanjen «Ta roret jenter».

58. Norges Seilforbund vil videreutvikle sitt kursmateriell, og gjennomføre ulike kurs som båtførerprøven, D5L, VHF, navigasjon, sikkerhetskurs gjennom sine seilforeninger.

59. Norges Seilforbund vil aktivt markedsføre holdningsskapende kampanjer mot sin medlemsmasse, aktivt markedsføre og distribuere informasjonsmateriell om kurs, samt oppfordre sine medlems- foreninger til å avholde kurs.

60. Sjøfartsdirektoratet vil videreføre opptrykk og utsending av «Sjøvettboka» og «Vannviktig» gratis til skoleklasser som ønsker undervisningsmateriell. Sjøvettspillet vil også videreutvikles.

61. KNBF vil gjennomføre kurs, opplæring og annen sjøvettaktivitet gjennom sine medlemsforeninger. De vil i større grad søke samarbeid med det offentlige og frivillige organisasjoner for styrke holdningsskapende sjøsikkerhetsarbeid.

62. Padleforbundet vil videreføre sitt fokus på Våttkortstigen.

FAKTAGRUNNLAG

63. Alle i arbeidsgruppen vil bidra med å forbedre og dele relevant ulykkesdata som den enkelte aktør sitter på.

64. Sjøfartsdirektoratets vil videreutvikle og forbedre statistikken over omkomne knyttet til fritidsbåtulykker.

65. Sjøfartsdirektoratet vil vurdere muligheten for å etablere statistikk over hardt skadde ved fritidsbåtulykker.

66. Kystverket vil arbeide for å få bedre data knyttet til hvor grunnstøtinger skjer.

67. KNBF vil arbeide for å videreføre båtlivsundersøkelsen med 5-års intervaller.