Vil ha rikmannsås i Skedsmo

Fremskrittspartiet i Skedsmo ønsker seg en rikmannsås for å tiltrekke seg folk med stor skatteevne, skriver Romerikes Blad. Grunnen til ønsket fra partiet er at skatteinntektene per innbygger har sunket over tid i forhold til landsgjennomsnittet.