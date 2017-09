Vil ha ny stasjonsby

Oslo Høyre vil jobbe for å bygge ny Breivoll stasjon på Hovedbanen mellom Bryn og Alna i neste stortingsperiode. Breivoll er pekt ut som ny stasjonsby (bildet) i gjeldende kommuneplan for Oslo, som en del av den såkalte Hovinbyen. For å få i gang byutviklingen bør en ny stasjon bygges raskt, mener Høyre.