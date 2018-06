Vil ha nasjonal kartlegging av søppeldynger

Minst 185.000 personer bor på eller ved en gammel søppeldynge, ifølge undersøkelser NRK har gjort. Søppelet under bakken kan produsere eksplosiv gass, forurense drikkevann og føre til at grunnen synker.

Miljødirektoratet har registrert rundt 2100 gamle deponier i Norge, men frykter store mørketall. Det er ikke er godt nok, mener Senterpartiet.

– Vi må kartlegge antall, omfang og erfaringene blant dem som bor på eller i umiddelbar nærhet til et deponi, sier representant Sigbjørn Gjelsvik.

Fredag la han og partifelle Kjersti Toppe frem et forslag i Stortinget om en nasjonal kartlegging av gamle søppelfyllinger og hvor farlige disse er for folk. Forslaget skal behandles av Stortinget til høsten.

Får støtte av andre

Både Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) er positive til forslaget.

– Vi vet altfor lite om hva som ble dumpet og hva som lekker ut av gass og sigevann. Mange er ikke engang klar over at de bor ved et deponi som kan gi helseplager. Usikkerheten gjør en kartlegging nødvendig, sier Per Espen Stoknes (MDG).

MDG vil i tillegg ha en nasjonal ordning der stat og kommune spleiser på å kjøpe ut boliger som er blitt ubeboelige på grunn av deponiproblemer.

RUIN: Det var bare forkullede rester igjen av bua som eksploderte på Isi avfallsstasjon i Bærum i 1992. Erling Thoen (innfelt) overlevde eksplosjonen, som skyldtes deponigass på avveie. Foto: Karl Braanaas, Asker og Bærum Budstikke / Jan Kenneth Bråten, NRK

– Trenger nasjonale retningslinjer

Gjelsvik har selv besøkt naboer ved det gamle deponiet i Skedsmo, som sliter med setningskader, deponigass og giftstoffer som tyter opp av plenen.

– Når vi vet at deponigass blir liggende i grunnen i lang tid og kan bevege seg opptil 500 meter under bakken, er det åpenbart at vi trenger en nasjonal oversikt og nasjonale retningslinjer, sier han.

Det er i dag ulik praksis blant norske kommuner. Trondheim og Stavanger har nedlagt forbud mot bygging på deponigrunn, mens Sandnes kommune inntil nylig ønsket å bygge 1000 boliger på det gamle deponiet Varatun.

Arbeiderpartiet er ikke avvisende til en nasjonal kartlegging, men mener det viktigste er å følge opp kommunene som ikke gjør jobben sin.

– Statsråden må påse at dette følges og ved avvik gi sanksjoner, sier partiets miljøpolitiske talsperson Else-May Botten.

FORBUDT: Det er ikke lov å grille eller tenne bål på Rommensletta, Oslos gamle søppeldynge, på grunn av faren for at deponigass kan eksplodere. Foto: Øyvind Gustavsen / NRK

– Mange private deponier

Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Foto: Snorre Tønset / Klima og miljødepartementet

De fleste søppeldyngene man vet om ble registrert i en større kartlegging på 1980- og 90-tallet, ifølge statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar. Siden år 2000 er ytterligere 320 deponier oppdaget.

– Årsaken til at vi ikke kan påberope oss full oversikt er at det historisk sett ble opprettet små private deponier svært mange steder. De færreste av disse utgjør heldigvis et problem i dag, og en ytterligere kartlegging, med påfølgende sanering, vil være svært omfattende og ressurskrevende, sier han.

Sjekk selv: I NRKs interaktive kart kan du sjekke søppeldynger nær deg!

