Vil ha lokale regler mot vannskutere

Det er ventet at regjeringen tidlig denne båtsesongen vil fjerne dagens forskrift som sier at vannskuteraktivitet ikke kan drives nærmere land enn 400 meter. Nå frykter Frogn kommune for uheldige konsekvenser for natur og friluftsliv.

Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson i Frogn, Tone Merete Hauk-Hansen.

– Det er først og fremst hensynet til de som bader, ror og padler nær land og som bruker fjorden til rekreasjon og stillhet, sier Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson i Frogn, Tone Merete Hauk-Hansen.

Hun mener vannskutere ødelegger for folk som bruker strandsonen

Dagens regler blir trolig endret

Siden 2013 har de snøskuterlignende fartøyene til vanns vært henvist til områder langt fra land. Nå kan det gå mot at de kan være overalt der småbåtene er.

Men i Frogn kommune, der kystperlen Drøbak ligger, er håpet at regjeringen vil beholde dagens strenge regler. Frogn vil derfor ha de gamle reglene som lokale forskrifter.

– Vi vil ta kontakt med alle kommunene rundt Oslofjorden, slik at vi kan få på plass et felles regelverk, sier Hauk-Hansen.

Lokale regler vil ikke bli godkjent

Men det kan trolig bli vanskelig. For lokale regler som bare skal ramme vannskuterne, vil ikke bli godkjent av partiene som nå styrer landet, mener Klima og miljødepartementet.

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H). Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Vi mener at vannskutere ikke skiller seg så veldig fra andre småbåter med store påhengsmotorer som også kan medføre ulemper. Vi mener disse må behandles likt, sier Lars Andreas Lunde, som er statssekretær for Høyre, i Klima og miljødepartementet.

Han sier at kommunene eventuelt kan vedta fartsbegrensninger og at de kan lage restriksjoner i områder hvor det ikke er lov med småbåttrafikk i det hele tatt.