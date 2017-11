Vil ha gratis buss for barn

– Det vil bety mye for barnefamilier, sier SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Barnehager vil kunne reise mye mer på tur. Og så er det veldig mange barnefamilier som har dårlig råd, og dette vil bidra til økonomien.

Barna viktigst

I budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt ber partiene byrådet gå i dialog med Akershus fylkeskommune om lavere billettpriser.

Oslo og Akershus eier kollektivselskapet Ruter sammen og må være enige om prispolitikken.

«Byrådet bes arbeide for å fra 2019 få på plass, i prioritert rekkefølge, en heving av grensen for gratis kollektivtrafikk for barn fra fire til seks år, en heving av aldersgrensen for barn fra dagens 16 år til 18 år og heving av aldersgrensen på studentrabatt,» heter det i forliket.

BUDSJETTFORLIK: Gruppelederne Frode Jacobsen (Ap), Eivor Evenrud (Rødt), Harald Nissen (MDG) og Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) sikrer flertall for Oslo-budsjettet. Foto: Olav Juven / NRK

Fire barn gratis

Også opposisjonspartiene Venstre og KrF vil heve gratisgrensen fra fire til seks år i sine alternative budsjetter.

– Vi ønsker å stimulere til at foreldre som følger i barnehagen, skal velge kollektivt i stedet for bil, sier gruppeleder Erik Lunde (KrF).

Høyre foreslår i sitt alternative budsjett en variant der familierabatten også skal gjelde på hverdager etter klokka 16. I dag kan betalende voksne ta med inntil fire barn gratis i helgene.

Ungdomskort

Leder for samferdselsutvalget i Akershus, Solveig Schytz (V), setter pris på invitasjonen fra Oslo. Hun forteller at fylkestinget i desember vil fatte et vedtak der også de tar sikte på å redusere utgiftene ungdom har til å reise kollektivt.

Ifølge fellesforslaget fra Høyre, Venstre, Frp, KRF og Senterpartiet skal dette ses i sammenheng med ungdomskortet og reglene for gratis skolekyss.

Ungdomskortet gir i dag halv pris på ukekort og månedskort, men gjelder ikke enkeltbilletter.

Mer prissensitive

Solveig Schytz (V) leder hovedutvalg for samferdsel i Akershus. Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Jeg ser fram til konstruktive samtaler med Oslo om hvordan vi skal få billettprisen for ungdom ned. Vi har ikke diskutert varianten med å heve aldersgrensen for barnebillett, men fra Venstres side er vi positive til det, sier hun.

– Hva med å heve gratisgrensen fra fire til seks år, som er Oslos førsteprioritet?

– Vi i Venstre er positive også til det. Vi vet at barn og unge er mer prissensitive enn voksne, og billigere billetter kan gjøre at flere reiser kollektivt, sier Solveig Schytz.