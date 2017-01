Vil ha flyktninger på vestkanten

Byrådet vil at bydeler som har lav andel flyktninger og innvandrere skal få et større ansvar for bosetting av nyankomne. Mangfoldsbyråd Geir Lippestad (Ap) sier at det betyr at vestkant-bydeler må ta imot flere flyktninger som skal bosettes fremover. Hør intervjuet her.