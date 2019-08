Vil ha bot i stedet for fengsel for Veireno-Enger

Mandag begynte Borgarting lagmannsrett behandlingen av anken fra tidligere sjef i Veireno, Jonny Enger.

Veireno var ansvarlig for søppeltømming i Oslo høsten 2016 og vinteren 2017, da søppelkaoset preget byen.

Til sammen mottok kommunen over 30.000 klager på manglende søppeltømming i Oslo.

Enger ble i fjor dømt til ett år og tre måneder ubetinget fengsel for å ha latt sine ansatte jobbe ulovlig mye overtid både i Vestfold og i Oslo.

– Vi kommer til å be om at fengselsstraffen strykes i denne saken og at det utmåles en bot på vanlig måte, sier Engers forsvarer John Christian Elden.

VT-gruppen, selskapet som eide Veireno, ble idømt en bot på 4,5 millioner kroner.

Historisk streng

Dommen mot Enger var den strengeste i Norgeshistorien for brudd på arbeidsmiljøloven.

Lovens strafferamme ble i 2015 økt fra tre måneder til ett år i fengsel, og fra to til tre år med ved særlig skjerpende omstendigheter.

– Dommen la seg vanvittig høyt. Vi er enig i at forholdet er straffbart og brudd på arbeidsmiljøloven, men mener det skal reageres med bøter, sier Elden.

– Hvorfor mener du fengselsstraff ikke er fortjent?

– Det foreligger frivillig bruk av overtid i en oppstartsfase. Da vet alle at det er ekstra behov for arbeid og det var de også innstilt på i denne bedriften.

Politijurist Johan Strand Moldestad fører saken for Øst politidistrikt. Han mener saken er viktig fordi omfattende brudd på overtidsbestemmelsene er alvorlig.

Johan Strand Moldestad vil ha fengselsstraff for Jonny Enger. Foto: Anders Fehn / NRK

Hevdet han ikke hadde noe valg

I tingretten innrømmet Enger ikke straffskyld. I stedet påberopte han seg nødrett.

Nødrett er å bryte loven bevisst for å unngå fare for liv, helse eller skade på eiendom.

Enger mente det var bedre å hente søpla ved at de ansatte jobbet mye overtid, enn å la den ligge og risikere fare for spredning av sykdommer, samt tiltrekke seg rotter og mus i stort omfang.

Denne argumentasjonen møtte ingen forståelse i tingretten. Dommerfullmektig Håvard Andreassen skrev i dommen:

«Retten fester ingen lit til at Enger som en erfaren forretningsmann trodde at Veireno var forpliktet til å innhente forsinkelsene selv om dette ville innebære overtredelser av arbeidsmiljøloven.»

I lagmannsretten erkjente Enger seg skyldig. Elden utdypet at han ikke ville argumentere for nødrett, men heller argumentere mot fengselsstraff.

Forsvarere Elden og Skjelbred diskuterer før anken skal behandles i Borgarting lagmannsrett. Foto: Anders Fehn / NRK

Oslo kommune hevet kontrakten med Veireno i 19. februar 2017. Da hadde de mottatt over 30.000 klager på manglende søppelhenting.

Samtidig ble selskapet anmeldt av Arbeidstilsynet, som mente å kunne dokumentere over 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven. Veireno gikk konkurs få dager senere.

Borgarting lagmannsrett har satt av fem dager til ankebehandlingen.