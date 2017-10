Vil gi utviste elever aktivitetsplikt

Etter mange rapporter om vold i skolen hasteinnkalte kunnskapsministeren til et møte for å snakke om skolemiljø og trygghet for elever og ansatte ved enkelte videregående skoler i Oslo. Til stede på dagens møte var både kunnskapsminister, justisminister, innvandrings- og integreringsminister, skolebyråd, utdanningsetat, politimester og elevrepresentanter.

NRK har de siste dagene sett nærmere på noen brutale voldsepisoder ved videregående skoler i hovedstaden.

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) avviser at det er krise i osloskolen.

– Nei, det er det ikke. Men selv om hendelsene ikke omfatter så mange, ser det ut til at gjengkriminaliteten øker og at det spiller inn i skolene våre. Når en rektor sier at han ikke kan garantere for sikkerheten til sine ansatte og elever, så er det alvorlig, sa Asheim til NRK etter møtet.

For vanskelig å utvise?

For to uker siden sa rektoren ved Stovner videregående skole til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø.

Ifølge Stovner-rektoren har hyppige slåsskamper, alvorlige voldsepisoder og uro blant elevene over tid skapt et helt uholdbart arbeids- og læringsmiljø på skolen.

Kunnskapsministeren sier han vil se på reglene for utvisning og om det er for vanskelig å utvise elever i dag, etter oppfordring fra Oslos skolebyråd.

– Jeg kommer til å gå gjennom utvisningsreglementet. Skolene sier det kanskje er så rigid at det noen ganger er vanskelig å utvise elever, sier Asheim.

Han understreker at elever som eventuelt utvises må møtes med en annen aktivitet og ikke bare skyves ut av skolen.

– Det tror jeg ikke vil hjelpe i det hele tatt, sier Asheim.

Aktivitetsplikt for utviste elever

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl. Foto: Rushda Syed / NRK

– Vi må ta på alvor at det er en utvikling i noen miljøer. Der samarbeider politiet og kommunen tett, og vi har kommet med noen ønsker om hva vi vil at staten skal bidra med, sa Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) etter møtet.

– Hva forventer dere av staten fremover?

– Jeg forventer at de matcher byrådets satsing i de ulike områdene, i Groruddalen, Oslo sør og Tøyen/Grønland. Vi har også utfordret dem på å se på regelverket rundt utvisning av elever. Vi ønsker ikke bare utvisning, men en aktivitetsplikt og å sørge for å hjelpe disse elevene videre, sier Dahl.

Skeptiske elever

Leder i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry, synes møtet var konstruktivt.

Rahman Chaudhry i Elevorganisasjonen. Foto: Julian Söderberg

– Det har vært min jobb å minne politikerne på at elevenes personvern og rett til utdanning er noe av det aller viktigste når vi skal finne ut hvilke tiltak vi skal innføre for å hamle opp med dette problemet.

Han er imidlertid skeptisk til å utvise elever.

– Jeg lurer på hva som blir effekten av å utvise elever. Da kommer de jo uansett til å havne på en arena der det kan være kriminelle og der det kan være mennesker utenfor samfunnet, sa Chaudry.