Vil forby fluor-smøring

Kreftforeningen frykter at fluor-smøring under skiene kan føre til utvikling av flere kreftformer. Fluor -smøring har blitt stadig mer vanlig i barneidretten. Nå har Asker Skiklubb bedt Norges Skiforbund om et totalforbud, skriver Budstikka.