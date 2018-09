Vil fjerne plasten fra pilsen

Plastforurensing er enormt miljøproblem over hele kloden, og nå vil Ringnes bidra til å løse problemet. De skal fjerne plasten på sine sekspakninger med Carlsberg som et forsøksprosjekt.

– Bare med Carlsberg vil vi spare miljøet for 17 tonn med plast i året, men vi ønsker å gjøre dette med alle produktene vi tilbyr. Da vil man spare miljøet for mellom 170-200 tonn plast per år, sier Anders Røed, administrerende direktør i Ringnes.

Til sammenlikning ble det under den store strandryddedagen i mai samlet inn nærmere 1400 tonn plast langs kysten i Norge.

Nå skal bryggeriet bruke 90 millioner kroner på å skifte ut alle sine pakkemaskiner i Nittedal. Carlsberg-boksene skal nå holdes sammen av små limpunkter. Norge er det første landet som får de nye pakningene, som er utviklet sammen med Carlsberg i England.

Bokser festet med de nye limpunktene kan enkelt knekkes fra hverandre enten hver for seg, to og to eller tre og tre. Foto: Anders Fehn / NRK

– Limpunktene likner på de som kommer på baksiden av et nytt bankkort når du får det i posten, forklarer Røed.

Limet er laget av et syntetisk, vegansk, oljebasert stoff som, ifølge Ringnes, ikke er farlig for hverken mennesker, dyr eller planter.

De nye maskinene skal bruke mindre energi enn de gamle siden det ikke lenger trengs å kjøre plasten gjennom en varmetunnel.

Foreløpig har Ringnes ikke fått de nye limpunktsmaskinene installert, så de første partiene med det nye limet må pakkes i England før de transporteres til Norge.

– Per nå er plast den beste løsningen

Men ikke alle dropper plastemballasjen. Aass bryggerier byttet fra pappemballasje til plast i 2014 blant annet fordi pappen gikk i oppløsning.

– Per nå er plasten vi bruker den beste løsningen, sier Christian Aass, administrerende direktør i Aass bryggeri.

Christian Aass, administrerende direktør i Aass bryggerier, sier de per nå fortsetter med plast. Foto: Anders Martin Helle / NRK

De har foreløpig ingen planer om å skifte ut plasten, og peker på at en stor andel av plastemballasjen i Norge blir resirkulert. Ifølge tall fra Grønt Punkt leverer norske husholdninger til sammen rundt 76.000 tonn plastemballasje til gjenvinning i året.

– Nordmenn er flinke til å gjenvinne, så det er veldig viktig å se på plast som en ressurs, men det er ikke dermed sagt at det er løsningen i fremtiden, sier Aass.

Nøisom bryggeri i Fredrikstad bruker ikke emballasje og selger sine produkter enkeltvis.

– Kundene våre foretrekker ofte å kjøpe produktene våre én og én, i den mengden de ønsker. Skulle vi hatt en sekspakkeløsning hadde vi brukt mer emballasje og det er lite miljøvennelig, sier bryggerisjef Stig Lundh.

Stort problem

Plastkoordinator i Oslo Kommune, Anja Stokkan, sier plast langs kysten er et stort problem. Strandrydderapporten 2017 fra Hold Norge rent viser at drikkevareemballasje ligger øverst på listen over det som blir funnet på havbunnen. Det inkluderer også bokser og flasker.

Anja Stokkan er glad for at store aktører i næringslivet vil bidra til å løse utfordringene med plast. Foto: Anders Fehn / NRK

– Man finner det egentlig ganske jevnlig. Det er absolutt et kjent produkt for de som rydder langs norskekysten, sier Stokkan.

Hun er glad for nyvinningen fra Ringnes.

– Det er utelukkende positivt at større aktører ønsker å gå foran og bidra til å løse utfordringene med plast.