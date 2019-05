Vil fjerne 52 Oslo-bommer umiddelbart

Det nye bompengepartiet fosser fram på meningsmålingene. I en måling Sentio nylig utførte for Bergensavisen (BA) fikk «Folkeaksjonen Nei til mer bompenger» (FNB) en oppslutning på 20,6 prosent i Bergen.

– Hvis vi kan nærme oss en sånt tall, vil det være bra, Vi vil ha reell innflytelse slik at vi kan få gjennomført politiske saker, sier FNBs førstekandidat i Oslo, Bjørn Revil.

– Mange rammes sterkt

Nå har FNB Oslo programmet klart. Det har et vidt spekter av saker, fra full barnehagedekning til at engene skal klippes to ganger i sesongen. Det er likevel ingen tvil om hva som er sak nummer én.

– Bompengepolitikken er lite konsekvensutredet, så man har ikke funnet ut hvem som rammes og hvor mye. Det er leit og urettferdig, sier Revil.

83 bommer

1. juni får Oslo 52 nye bomstasjoner. Til sammen blir det 83 bomstasjoner i Oslo og på bygrensa.

– På sikt må alle bomstasjoner vekk, sier Bjørn Revil.

Bomstasjonen i Dronning Biancas vei ved Bygdøylokket er en av 52 nye Oslo-bommer som settes i drift 1. juni. Foto: Aleksander Krogsvold Johansen / NTB scanpix

Og inntil bommene blir fjernet helt skal 70 prosent av inntektene gå til vei, ifølge partiprogrammet.

Det står i skarp kontrast til dagens bruk av de rundt fire milliarder bompenge-kronene som Oslo og Akershus får på deling hvert år.

I perioden 2019-2022 skal hele 98 prosent av Oslos bompengeandel gå til kollektivtrafikk og sykkeltiltak, 72 prosent i Akershus.

– Kroken på døra

Å skru igjen pengekrana til kollektivtrafikken vil få dramatiske konsekvenser, advarer Oslos miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad,

Bompengepartiets politikk vil bety kroken på døra for Fornebubanen og ny sentrumstunnel, sier miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG). Her sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Olav Juven / NRK

– Det vil i praksis bety kroken på døra for viktige kollektivinvesteringer som vi trenger for å bygge Oslo for fremtiden, som ny T-banetunnel og T-bane til Fornebu.

– I tillegg kommer det til å gi en dramatisk økning i biltrafikken, med mer luftforurensning, utrygge skoleveier og mer kø.

– Det er bypolitikk anno 1960, tordner Hermstad.

– Staten bør betale

Ifølge FNB Oslos program skal kollektivtilbudet effektiviseres og bygges ut. Men hvordan dette skal finansieres uten bompenger, har ikke Bjørn Revil noe klart svar på.

– Sannsynligvis kan staten ta en større andel av det, man kan prøve å reforhandle Oslopakke 3, og kanskje forlenge den tiden dette skal nedbetales.

Oslopakke 3 er avtalen mellom Oslo og Akershus om kollektivtiltak og veiprosjekter inkludert bompenger. Den har alle partier støttet, utenom FrP og Rødt.

– Men staten vil vel ikke betale mer dersom ikke kommunen bidrar med bompenger?

– Vi syns jo at det bør være mulig for staten å betale for store kollektivsatsinger i Norge. Bilførere i Norge har betalt mer enn nok penger i veldig mange år, sier Bjørn Revil.

– Urealistisk

Ifølge samferdselsbyråden i Oslo er det helt urealistisk å tro at stat og kommune skal dekke bortfallet av bompengeinntekter.

– De Grønne har på Stortinget foreslått at staten skal dekke 80 prosent av store kollektivprosjekter i storbyene, men det er ingenting som tyder på at denne regjeringen vil bidra mer, sier Arild Hermstad.